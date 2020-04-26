Главная Новости
26 апреля • обновлено в 13:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Запретное мнение
Запретное мнение
Telegram-канал Все статьи автора

Власть в России сменилась, Путин больше не нужен

5.4т

Вопрос, когда прекратится весь балаган с "самоизоляцией" и прочей имитацией борьбы со "страшнейшим заболеванием в истории" остаётся открытым, но, что однозначно можно сказать уже сейчас — путинская РФ выйдет из него уже совсем другой.

Вполне возможно, что дальнейший "вечный путинизм" будет протекать, как это ни парадоксально, без самого Путина.

Кем был Владимир Владимирович для преступной чекистско-олигархической элитки раньше?

Правильно, гарантом её пребывания у власти и дальнейшего разграбления ресурсов страны.

Всем, в том числе и многим представляем элитки, казалось, что "вот не станет Путина и система рухнет".

И что мы видим на практике?

Путина нет уже практически месяц (то, что он сидит где-то в тайном бункере и периодически посылает оттуда бесполезные и никому не нужные видеообращения — не в счёт), а система, пусть и с некоторыми толчками, но стоит. Солдат НАТО не видно, Кремль тоже никто не штурмует.

Возникает вполне логичный вопрос: зачем нынешней элитке токсичный и надутый ботоксом старик, от которого гораздо больше вреда, чем пользы, и, как выяснилось, фактически ничего не зависит?

Ответ тоже прост: он больше ей не нужен.

Ох, не таким себе представлял процесс "обнуления" Владимир Владимирович, ох не таким...

У отечественной мафии теперь новый Дон

Образ "сильного лидера", который лепила для Путина пропаганда, требовал от Владимира Владимировича смелых заявлений, решительных действий и постоянного пребывания в эпицентре возникшей информационной бури.

Грубо говоря, в понимании "глубинного народа" Путин должен был скакать верхом на медведе и "бороть" чужеземную напасть с помощью богатырского меча.

На деле же, Путину хватило духа лишь раз вылезти в костюме жёлтого телепузика, да несколько раз выйти в эфир федеральных телеканалов, рассказав сказку "о победе над половицами и печенегами".

Для уставшего от жизни дедушки — этого вполне достаточно, но вот для "сильного лидера" — это ничто.

Именно поэтому у отечественной мафии теперь новый Дон — Собянин, который стал центральным лицом и фронтменом происходящих в стране событий.

Именно столичный мэр делал острые заявления и принимал непопулярные решения; на него ориентировались региональные власти; в понимании среднестатистического гражданина именно Собянин "лидер и борец" с коронавирусом.

Обнулённый президент плотно засел в бункере, новый премьер, словно выбранный на данную должность за блёклость и невзрачность, что-то невнятно бубнит себе под нос, любителя носить шоколадные медальки Шойгу и след простыл, а Сергей Семёнович то "цифровые ошейники" на горожан накинет, то коллапс в метро устроит —какие-никакие, а действия.

Вот и получается, что в течение последних недель РФ управляет именно мэр Москвы. Власть в стране переменилась без лишнего шума и пыли.

Раааз — и нет никакого Путина.

Двааа — пропали все многочисленные федеральные чиновники.

Триии — вчерашний местечковый (пусть это "местечко" и сама Москва) босс без какого-либо сопротивления занимает главный трон в мафиозной иерархии.

"В правила игры вносит корректировки тот, кто контролирует её ход"

Кто-то может сказать, что "самоустранение" Путина и выход на главную сцену Сергея Семёновича — ни что иное, как очередная гениальная "многоходовочка" нашего недообнулённого гаранта.

Вполне возможно, что первоначально данная игра и задумывалась, как перекладывание ответственности (а с ней и накладывающийся антирейтинг) с плеч "сильного лидера" на менее сильные плечи региональных чиновников.

Но, как известно, в правила любой игры вносит корректировки тот, кто контролирует её ход. И на сегодня это явно не Путин.

Ровно в тот момент, когда "Сказочный" Владимир Владимирович трусливо сбежал в свой личный бункер — он уронил нити управления игрой, которые с нескрываемой радостью подхватили его экс-товарищи по команде.

Не стоит наивно полагать, что нынешняя правящая верхушка — это Путин и куча его безликих миньонов.

Путинский режим, что не делает его менее отвратительным, многолик и разбит на различные группы интересов.

Многие "пехотинцы" гаранта ныне не существующей Конституции давно имели свои виды на главный трон, который после "обнуления" стал для них практически недосягаем...

Но тут в РФ случилась "самоизоляция", массовый психоз и первые намёки на анархию и безвластие — было бы глупо не воспользоваться такой прекрасной возможностью, которая буквально свалилась им под ноги.

Тем более для многих это последний шанс и другого не будет уже никогда.

Процесс вывода "Обнулённого" гаранта с главной сцены фактически был запущен им самим же

Путин уже месяц, как не ведущий игрок, а где-то там — на вторых, третьих ролях в качестве говорящей головы профессора Доуэля.

Все вопросы теперь решают совсем другие люди, которым Владимир Владимирович, облачившись в костюм жёлтого телепузика, самолично и передал бразды правления.

У власти есть одно неприятное свойство — ею очень легко наделить, но вот забрать обратно — практически невозможно.

Поэтому, если НацДедушка после завершения эпопеи, с так называемой "пандемией коронавируса", вылезет из бункера и потребует незамедлительно вернуть всё как было раньше — его экс-свита молча покрутит у виска.

"Как раньше" уже точно не будет.

Путину, так или иначе, придётся договариваться и перестраивать всю внутреннюю систему власти, делясь большей частью своих полномочий.

В противном случае — у него могут отобрать вообще всё.

Как вы думаете, у многих ли закрадутся какие-то сомнения, если в период разгула "ужасной и свирепой" болезни в стране, один пожилой дедушка её подхватит и скоропостижно умрёт?

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Запретное мнение Запретное мнение
Темы
Коронавирус Политический блог
Персоны
Владимир Путин Сергей Собянин
Место
Россия
Теги
карантин Новости России
Источник
Источник: Телеграм-канал Запретное мнение
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
4
4
Смешно
20
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Каких только больных фантазий на обозе не прочтёшь! То Путин будет до 36 года править и от этого вы cpaли кирпичами, то вдруг Путин не нужен. Ага, рассосался. Исчез в тумане. Xpeн вам на всю paгулью рожу, Путин был, есть и будет, гы-гы :-D
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Припустимо, що дідкабай підхопив коронавірус і відправився в обіцяний "рай"!((( І що? Да нічого для "скрєпоносов" не змінеться: так і залишаться вони "тєрпіламі" в прямому і переносному значенні цього слова!(((
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Удмурта пУтuна задвuгает во властu хант Собянuн, теперь срочно нужна многоходовочка - голову наглого ханта на плаху под топор uначе потеря реúтuнга u властu обеспечена!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Маринов Михаил, а чубатому маринову какое до Путина с Собяниным дело?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Маринов Михаил, додайте сюди Кожугетича і ми побачимо "трійку русскіх богатирів"!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги