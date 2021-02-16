Да, я все понимаю. Короче, власть в истерике и я очень боюсь, что она может наделать каких-то ошибок, причем ошибки могут быть трагические, они могут быть связаны просто с жертвами. Потому что если помните, я в прошлый раз говорил и настаиваю, что Путин не занимается правоохранительными органами, правоохранительные органы сами по себе, что вытворяют правоохранительные органы с их начальством, которому, по всей видимости, дали указку мочить, выбить дурь. Поэтому весь вопрос заключается в том, как они дальше будут эту "дурь" выбивать.

Естественно, мы понимаем, что ничего связанного с законами, с конституцией, защитой человеческого достоинства, и так далее — вот это вот Сахарово все показало.

Судебная система — если вы помните, неделю назад я сказал, что она в России умерла. И это не мое открытие, об этом сказали абсолютно все аналитики, которые приходят на "Эхо". Поэтому у меня тревожное ощущение. И скажу вам — отнюдь не за Навального. Вы удивитесь, Навальный как раз находится в наиболее прогнозируемой юридической плоскости. То есть, к расстрелу его не приговорят, он может просто получить некий срок реальной тюрьмы, обусловленный законом.

А вот люди, которые выходят на улицы, которые сидят в Сахарово, которых бьют сегодня, а завтра могут начать просто убивать люди в запотевших масках, — вот эта территория серого, территория брошенной страны, — вот это для меня реальная опасность, я ее вижу гораздо более отчетливее, чем для Навального тюремный срок.