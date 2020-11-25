Власть Путина заметно слабеет. Проблема на лицо

Андрей Пионтковский Новости России 04:17, 25.11.2020

Я все время старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина. Но есть объективные вещи. Например, он полгода сидит в бункере, наблюдаются странности в его поведении.

В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: налицо тенденция ослабления реальной власти Путина. И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу.

А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна.

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