Власть Путина "обсыплется" быстро: Пономарев назвал условие

Власть в Российской Федерации "обсыплется" в тот момент, когда в стране появится "народный лидер", представляющий левую или национальную идеологию.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Путину все время угрожает ровно одно, точнее, один: народ Российской Федерации. Рано или поздно ему это надоест", – заметил он.

По прогнозам оппозиционера, естественные процессы, настроения граждан и окружения самого президента РФ будут подталкивать страну к переменам.

"Путин сам по себе не вечен, он физически будет ослабевать. Как мы видим по этим роликам (по фильму Алексея Навального "Дворец Путина", – Ред.), в его окружении идет брожение, окружение тоже не железное, ему тоже все это надоедает. Они тоже хотят пожить для себя и не только внутри России, а и по всему миру, для чего нужно, чтобы снялись санкции и прекратилась такая активная конфронтация", – пояснил Пономарев.

Он высказал предположение, что стремительные перемены произойдут в России, как только появится подходящий лидер протестов.

"Я считаю, для кардинальных изменений вопрос только в одном: когда найдется лидер действительно народный, который идет снизу, из левых или национальных кругов. Тогда эта ситуация обсыплется очень быстро", – спрогнозировал оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, немецкое издание Deutsche Welle в своем твите допустило ошибку и назвало оппозиционера Алексея Навального президентом России. Исправлять ошибку не стали.