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1 июня • обновлено в 15:14
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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Все статьи автора

Власть отстаивает право безнаказанно убивать

2.8т

Очередная печальная новость из России — не пережив последствий пыток в российских тюрьмах, скончался активист и правозащитник Сергей Мохнаткин.

Сейчас многие сравнивают де-факто убийство Мохнаткина с "делом Магнитского", а между тем у двух этих дел есть принципиальная разница. В деле с убийством Сергея Магнитского был очевиден "государственный интерес" — речь шла о коррупционных схемах, апробированных в высших эшелонах российской власти, и все понимали, что на кону стояли сотни миллионов, а то и миллиарды долларов. В деле Мохнаткина ничего подобного не было, а было ставшее обыденным в путинской России зверство людей в мундирах по отношению к обычному человеку, имевшему совесть и принципы.

Если в "деле Магнитского" российская власть отстаивала свое право безнаказанно воровать, то в деле Мохнаткина эта власть отстаивала право безнаказанно убивать.

Мохнаткин стал жертвой режима, но важно не поддаваться разговорам о безымянной системе, а назвать конкретные имена, определить весь круг людей, виновных в его смерти. Всех садистов в форме мы вряд ли посадим, но по ставшему знаковым делу Мохнаткина в постпутинской России должен быть проведен показательный судебный процесс. Необходимо навсегда искоренить традиции издевательств российской власти над гражданами.

Более того, само будущее России, вопросы, куда и как пойдет страна, напрямую связаны с тем, понесут ли наказание виновные за убийство Мохнаткина прокуроры, судьи и менты. И если этого не случится, то прекрасная свободная России будущего останется недостижимой мечтой.

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Автор
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Место
Россия
Источник
Источник: kasparov.ru
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