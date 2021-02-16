Топ-пропагандист Соловьев оскандалился из-за комплиментов Гитлеру

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев назвал нацистского лидера Адольфа Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить высказывания на нарушение российских законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. Об этом сообщило РБК, в распоряжении которого оказался запрос Рашкина.

"Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят", – возмутился политик.

Уточняется, что нашумевшее заявление пропагандист сделал 15 февраля в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Телеведущий высказал мнение о том, что осужденный оппозиционер Алексей Навальный якобы не заслуживает уважения. В этом контексте Соловьев начал рассуждать о "смелых" людях, среди которых упомянул Гитлера.

"Гитлер, кстати, был очень смелым человеком, [...] не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", – сказал пропагандист.

Позже он пояснил свое высказывание, утверждая, что к реабилитации нацизма оно отношения не имеет.

"Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков", – заявил российский телеведущий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: