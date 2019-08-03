Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Включился механизм разрушения": путинской России предрекли скорую смерть

2.4т Читать материал на украинском

В России включился механизм разрушения системы власти.

"Власть совершает одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим", – сказал в блоге OBOZREVATEL российский оппозиционный политик и историк Андрей Зубов.

В этом контексте он напомнил о циничном заявлении губернатора Красноярского края о том, что пожары в Сибири – "естественный процесс", и тушить их не надо. "После этих слов, конечно же, все возмутились", – заметил политик.

Владимир Путин опускается в батискафе на дно Финского залива

Владимир Путин опускается в батискафе на дно Финского залива

Официальный сайт президента РФ

В качестве примера еще одного необдуманного действия властей он сказал об отказе регистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу, что привело к многотысячным протестам в российской столице. "Надо было этот факт принять. Ну, было бы среди 45 депутатов Мосгордумы 5 оппозиционных. Ну и что? Но они пошли на грубейшие подлоги, которые видны абсолютно всем. Соответственно, даже самые лояльные режиму люди от него отшатываются, его осуждают", – констатировал Зубов.

Новости
"Путин – х*йло" гремело над Москвой

По его оценкам, в настоящее время этот процесс стал напоминать вал, который "растет, растет каждый день – от воскресенья к воскресенью, от митинга к митингу".

"Я думаю, что падение этого режима совсем не за горами. Как это произойдет, я не могу сказать. Разумеется, здесь могут быть разные варианты. Но режим, безусловно, катится к гибели очень-очень быстро", – резюмировал оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Игорь Яковенко назвал четыре основные вывода, которые можно сделать из протестов в Москве 27 июля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Андрей Зубов
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
8
Смешно
28
Интересно
36
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Украинским селюкам уже шестой год одно и то же втирают)) Ждите лошары и Россия развалится))) За это время они успели стать самыми нищими в Европе и стали главными конкурентами африканских мигрантов в мытьё унитазов за белыми европейцами)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
CARGO 100
CARGO 100
Зае**ли !!! Идите вы на**й, со своими прогнозами и либерастами. Мы, слава Богу, с 2000-го хоть жить начали по нормальному, да и за Державу сейчас не стыдно и не обидно ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Н Олег
Н Олег
на Украине (если верить xpяkoвым пропог@ндонам) каждый день две горящие новости -- "путинской раисе зкору кинец" и "зеля знову опозорился, ему зкору кинец" ........ этими двумя оптимистическими ожиданиями и предлагается жить освидóмленному p@гуле...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения

ads pixel