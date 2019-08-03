"Включился механизм разрушения": путинской России предрекли скорую смерть

В России включился механизм разрушения системы власти.

"Власть совершает одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим", – сказал в блоге OBOZREVATEL российский оппозиционный политик и историк Андрей Зубов.

В этом контексте он напомнил о циничном заявлении губернатора Красноярского края о том, что пожары в Сибири – "естественный процесс", и тушить их не надо. "После этих слов, конечно же, все возмутились", – заметил политик.

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В качестве примера еще одного необдуманного действия властей он сказал об отказе регистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу, что привело к многотысячным протестам в российской столице. "Надо было этот факт принять. Ну, было бы среди 45 депутатов Мосгордумы 5 оппозиционных. Ну и что? Но они пошли на грубейшие подлоги, которые видны абсолютно всем. Соответственно, даже самые лояльные режиму люди от него отшатываются, его осуждают", – констатировал Зубов.

По его оценкам, в настоящее время этот процесс стал напоминать вал, который "растет, растет каждый день – от воскресенья к воскресенью, от митинга к митингу".

"Я думаю, что падение этого режима совсем не за горами. Как это произойдет, я не могу сказать. Разумеется, здесь могут быть разные варианты. Но режим, безусловно, катится к гибели очень-очень быстро", – резюмировал оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Игорь Яковенко назвал четыре основные вывода, которые можно сделать из протестов в Москве 27 июля.

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