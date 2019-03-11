"Виноваты дураки и дороги": в России перевернулся хваленый "Панцирь-С". Фотофакт

Во Владивостоке перевернулся и перегородил объездную трассу военный КамАз с установленным зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С".

Инцидент произошел утром понедельника на трассе Седанка – Патрокл. Водитель не справился с управлением, и на выходе из поворота машина рухнула на бок, пишет "КП".

Как отмечают очевидцы, причиной ДТП могло стать плохое качество дороги – в месте аварии сильно просел асфальт, и высокие машины там начинает "качать". Если водитель не знал об этой особенности объездной трассы, то легко мог угодить в ловушку, пишет издание.

Telegram Военный осведомитель

Telegram Военный осведомитель

Опрокинувшаяся техника перегородила две полосы движения, став причиной серьезной пробки. Фактически отрезанным оказался Русский остров.

"Последствия аварии устраняют полицейские и военные. Им предстоит поднять КамАз на четыре колеса – а потом наказать виноватого (если он есть, конечно)", - пишет СМИ, уточняя, что военнослужащие не пострадали.

dpscontrol125rus

dpscontrol125rus

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Курске военная техника на улицах города раздавила легковой автомобиль.

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