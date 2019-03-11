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"Виноваты дураки и дороги": в России перевернулся хваленый "Панцирь-С". Фотофакт

14.3тЧитать материал на украинском

Во Владивостоке перевернулся и перегородил объездную трассу военный КамАз с установленным зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С".

Инцидент произошел утром понедельника на трассе Седанка – Патрокл. Водитель не справился с управлением, и на выходе из поворота машина рухнула на бок, пишет "КП".

Как отмечают очевидцы, причиной ДТП могло стать плохое качество дороги – в месте аварии сильно просел асфальт, и высокие машины там начинает "качать". Если водитель не знал об этой особенности объездной трассы, то легко мог угодить в ловушку, пишет издание.

"Виноваты дураки и дороги": в России перевернулся хваленый "Панцирь-С". Фотофакт

Telegram Военный осведомитель

"Виноваты дураки и дороги": в России перевернулся хваленый "Панцирь-С". Фотофакт

Telegram Военный осведомитель

Новости
В Киеве на Крещатике перевернулась фура с кирпичами: эксклюзивные фото

Опрокинувшаяся техника перегородила две полосы движения, став причиной серьезной пробки. Фактически отрезанным оказался Русский остров.

"Последствия аварии устраняют полицейские и военные. Им предстоит поднять КамАз на четыре колеса – а потом наказать виноватого (если он есть, конечно)", - пишет СМИ, уточняя, что военнослужащие не пострадали.

dpscontrol125rus

dpscontrol125rus

dpscontrol125rus

dpscontrol125rus

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Курске военная техника на улицах города раздавила легковой автомобиль.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияВладивосток
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А своих то вояк видели? https://www.youtube.com/watch?v=J1uHAHQadx4 https://www.youtube.com/watch?v=kIJXOlowxSo
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0
5
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Махал Махалыч, Видео гораздо красочнее и динамичнее смотреть чем фото)
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0
3
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Снова проходил мимо, ты, вонючка, смотри фото))) Будки тут всякое дерьмо пастью плямкать!
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3
0
минин евген
минин евген
кацапские нанотехнологии самые смешные технологии в мире. заглохший танк, перевернувшийся панцырь, комичные мультики, падающие ракеты и самолёты с вертолётами. петух из говна, в конце концов. росися вперде!
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6
1
Приходько Егор
Приходько Егор
а в киеве Бук, которого в армии уже давно нет, как порошенко сказал, прям на репетиции парада въехал в дом. в ДОМ КАРЛ!!! тот самый бук который сбил БОИНГ!
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10
2 из 3 ответов | показать все
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Приходько Егор, идиото с паРаши - уже скоро будут судя. Международные. По Боингу, по Крыму. Позже по Сирии, по Донбассу.
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4
0
Komikov Sergio
Komikov Sergio
Егорчик, бук хоть ехал, ваш хваленный туалет на ходу (Армата) на репетиции даже завестись не смог.
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3
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