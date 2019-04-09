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Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтерВсе статьи автора

Россия может закончиться внезапно

3.2т

Изоляция Рунета и закон о неуважении к власти – это способ запугать свой народ.

Страшат народ, они его боятся, вот и страшат. Все эти законы бессмысленны, потому что так или иначе это прописано в других российских законах. А так это повод лишний раз нажать на народ и сказать: "Мы здесь, мы следим за тобой, бойся нас". Власть боится народа, если никакого другого способа борьбы с недовольными, кроме репрессий они не видят.

Они уже просто не могут повернуть обратно. Если ты уже зашел на эту дорожку, то ты можешь только продолжать закручивать, потому что ничего другого ты не умеешь. Власть умеет разговаривать только свысока, только с окриком, только с кнутом, при том, что существует и пряник.

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Но пряники резко уменьшаются в размерах, потому что тяжело быть под санкциями и вести несколько войн, и чтобы это не сказывалось на достатке населения. Но Россия богатая страна, а народ наш очень терпелив, нетерпим, но терпелив. Поэтому это может продлиться очень долго и может закончиться внезапно, как с СССР. Это неизвестно, поэтому здесь всегда интересно жить.

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Автор
Виктория ИвлеваВиктория Ивлева
Место
Россия
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Гноблю Бандерлогов
Гноблю Бандерлогов
Хрюкнула либерастная тварь)))
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. якщо ми не захопимо Москву, то нам гаплик..", - А. Парубiй ))
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