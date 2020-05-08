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8 мая • обновлено в 13:23
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Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк
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Росія смачно плюнула на Перемогу 1945-го війною проти України

12.7т
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Еволюція святкування Дня Перемоги в моїй голові

В дитинстві для піонерів і комсомольців СРСР – а я ними був – День Перемоги був великим травневим пам’ятним днем. Ми зустрічалися з ветеранами, вручали їм квіти, вітали віршами-піснями, допомагали прибирати їхні двори, брали участь в урочистих лінійках, парадах, концертах.

Те, що сьогодні в Росії стало "побєдобєсієм", почалося, як на мене, зі святкування 30-річчя Перемоги, 9 травня 1975 року. КПРС зрозуміла, що СРСР починає все швидше в і швидше програвати Заходу за параметром "рівень життя населення", і потрібно щось робити з головами "гомо совєтікус". І придумали фанатично відмічати День Перемоги, а молодь змушували читати/вчити/конспектувати військові (а потім – і трудові) "звитяги" Генсека КПРС Леоніда "Бровеносця" Брежнєва.

Це він, як ми прозріли, героїчним політруком "розрулив" бої на Тамані, що і виклав в забутому нині назавжди опусі "Малая земля". Він, хто не знає – 4 рази отримав звання Героя Радянського Союзу! Перше з них – через 21 рік по закінченні війни, уявляєте ступінь маразму в СРСР!!! З відстані нинішніх днів незбагненно – яке нікчемне і недалеке створіння керувало СРСРом! Культ Брежнєва став однією з основних причин його, "совка" кончини.

Далі настала перебудова, і історію Великої Вітчизняної війни можна було вивчати не лише з брехливих радянських підручників. Відкривши рота, я прочитав якусь книгу Віктора Суворова ("Ледокол", мабуть, не пам’ятаю). Потім – ще десяток статей і мемуарів про те, що та історія ВОВ, яку я вивчав у школі – велика брехня! Брехня, цинічно побудована радянськими комуністами і кегебістами на кістках мільйонах загиблих радянських людей – солдатів і цивільних – через бездарне і злочинне так зване "командування" партією і військовими командирами-м’ясниками, на кшталт Жукова чи Ватутіна.

Масовий героїзм радянських ( в тому числі – українських) людей, які боролися з німецько-фашистськими загарбниками – був, і в основі такого героїзму було бажання захистити свою землю, свої домівки, свою Батьківщину. А колосальні втрати СРСР – значно більші, ніж Німеччини - були лише через нелюдську радянську комуністичну систему!

А ще всім нам стало відомо, що насправді тієї Перемоги без допомоги країн Заходу – в основному США – могло би і не бути саме у 1945-му році! Що допомога була колосальною - продукти, техніка, зброя. І тому перемога над гітлеризмом є спільною перемогою багатьох країн Європи і світу. Тому чесно і порядно було відзначати її разом – 8 травня. І відзначати не перемогу у Великій Вітчизняній війні, а – перемогу у другій світовій над гітлерівською Німеччиною, як це роблять всі союзники по антигітлерівській коаліції.

Так для мене День Перемоги 9 травня доповнився Днем Пам’яті 8 травня.

Вже майже немає тих, хто воював в окопах другої світової. Вже неможливо їх побачити на парадах Перемоги, або взяти у них інтерв’ю. Ідіотські псевдопатріотичні вистави, які розігруються на деяких телеканалах країни ніякої виховної ролі не грають, бо часто-густо оперують штампами, придуманими ще брехливими комуністами-істориками ВВВ. Тим паче, що наразі йде війна з реальним ворогом, а не тим, якого вже 75 років не існує!

Ми всі змалку вчили і думали, що День Перемоги 9 Травня – це символ перемоги над війнами в Європі. Але у нас під боком виріс новий агресор – путінська Росія. Послідовник гітлерівської Німеччини.

Фактом розв’язання війни проти України у 2014-му році Росія смачно плюнула на ту Перемогу 1945-го року. Виходить, Росія не може без нових жертв і не може жити без крові! Вдумайтесь: російська анексія Криму та агресія на сході України триває вже більше, ніж друга світова війна!

Російська агресія проти України назавжди переконала мене не святкувати День Перемоги саме 9 Травня. Бо це неприродньо - святкувати свято перемоги над колишніми загарбниками моєї Батьківщини разом з її нинішніми загарбниками.

Віднині для полеглих в боях другої світової війни 1939-1945 років українців та інших народів залишилась у мене лише одна пам’ятна дата - День Пам’яті 8 травня.

Вигнали німецько-гітлерівських фашистів – вигонимо і російсько-путінських рашистів!

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Автор
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
Темы
Вторая мировая война Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Иосиф Сталин
Место
Украина
Теги
Новости России война
Источник
Источник: Facebook Ігоря Кондратюка
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"Фактом розв’язання війни проти України у 2014-му році Росія смачно плюнула на ту Перемогу 1945-го року. ... Російська агресія проти України назавжди переконала мене не святкувати День Перемоги саме 9 Травня. Бо це неприродньо - святкувати свято перемоги над колишніми загарбниками моєї Батьківщини разом з її нинішніми загарбниками." // Дуже мудрі слова! Повністю до них приєднуюсь! Наразі українці, як активні учасники боротьби з різними "ізмами (нацизмом, фашимом, комунізмом)", повинні відмічати лише "День скорботи і примирення" 8 травня, а не "день побєдобєсія"! Тим паче, що головне Свято Перемоги - над кривавим рашизмом - у нас ще попереду!!!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Соломянюк Олекса, не против Украины а против бан.дер
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Модер -не дремлет ! Но я повторю: не танцюристам указывать кем нам быть! Кесарю - кесарево. Тем более как он сам тут признаётся, танцюристам которые поют тем в зависимости от того кто сейчас при власти. Это называется - приспособленчество.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
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