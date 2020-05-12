"Хорошо, что не ботинком по трибуне": видео грозного Путина с кулаками позабавило соцсети

Президент России Владимир Путин разгневался на губернаторов и начал стучать кулаками по столу, требуя исполнить меры по поддержке граждан во время эпидемии коронавируса COVID-19.

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Фрагмент выступления главы государства в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов, назвав этот момент самым эмоциональным (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Они должны быть исполнены… Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись", – сказал Путин во время обращения, стуча при этом кулаками по столу.

Это вызвало бурную реакцию пользователей соцсети, которые припомнили, как ботинком по трибуне на заседании Генеральной ассамблеи ООН стучал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев: "Страшно представить, как он стучит ножками", "Не требую, а прошу! И сдвинул бровки", "Хорошо, что пока ещё не ботинком по трибуне, как Никита Хрущев", "Это была злостька, яростька и гневик".

"Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись!": Путин стучит по столу кулаком, обращаясь к губернаторам - самый эмоциональный момент в выступлении президента pic.twitter.com/u0HDTwbJGo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский президент Владимир Путин оценил название села – Киска, которое находится на Алтае (РФ).

Комический разговор с жительницей деревни произошел в ходе онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи врачам и пожилым людям в разгар пандемии коронавируса.

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