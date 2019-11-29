Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Видели все! Россию подняло на уши огненное НЛО. Пугающее видео

12.2т
Читать материал на украинском

Жители сразу нескольких городов России 28 ноября увидели в небе некий горящий объект, который принял за НЛО.

Видели его в Екатеринбурге, Омске, Саратове, Челябинске, Свердловской, Оренбургской и Самарской областях, а также в Башкирии и Пермском крае, передает ВВС. Выглядело НЛО как луч в темноте. Россияне запаниковали и стали звонить в МЧС, публикуя множество видео в сети. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
"НЛО? Пришельцы?" Сестра Дятлова разгромила популярные версии гибели людей

Как выяснилось позже, Россию подняла на уши межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь", запущенная военными. Она взлетела в Астраханской области и поразила цель на полигоне в Казахстане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США подтвердили подлинность необычных видео, на которых было зафиксировано НЛО.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
44
49
Смешно
10
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Та не бздите,це пластилиновая ракета Путина на полигон Кура на Камчатку полетела, скорость правда чуть побольше чем у рогулеНептуна,на заключительной стадии полета до 5000 км в час.Были уже такие видосы многократно,це Тополь-М ,пишут же на сайте МО ,что будет запуск,че вечно паникуют?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Інопланетяни послали на росію гуманітарну допомогу - унітази.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Станкевичус Лілія, а мозгов тебе никто не послал
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Какое нахрен МЧС? Я сразу в Кремль стал звонить, ведь на ушах стоять трудно. Первая мысль - украинский "Молот".
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги