Видели все! Россию подняло на уши огненное НЛО. Пугающее видео

Жители сразу нескольких городов России 28 ноября увидели в небе некий горящий объект, который принял за НЛО.

Видели его в Екатеринбурге, Омске, Саратове, Челябинске, Свердловской, Оренбургской и Самарской областях, а также в Башкирии и Пермском крае, передает ВВС. Выглядело НЛО как луч в темноте. Россияне запаниковали и стали звонить в МЧС, публикуя множество видео в сети. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Как выяснилось позже, Россию подняла на уши межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь", запущенная военными. Она взлетела в Астраханской области и поразила цель на полигоне в Казахстане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США подтвердили подлинность необычных видео, на которых было зафиксировано НЛО.

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