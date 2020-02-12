"Вези, мр*зь!" В Москве девушка напала на водителя такси: видео и фото истерички

В Москве неадекватная пассажирка устроила истерику в такси. Девушка била и оскорбляла водителя.

Судя по всему, водитель остановил машину из-за поведения пассажирки, поэтому она разозлилась. Мужчине удалось записать конфликт на видео, пишет Рен ТВ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мр*зь, я сказала вези! Меня люди ждут! Только попробуй не отвези - тебя найдут, мр*зь!" – кричала девушка, утверждая, что опаздывает на важную встречу.

В Москве девушка напала на водителя такси Скриншот из видео

В сети активно обсуждают видеозапись. По предварительной информации, участницей скандала стала московский фитнес-тренер Яна Д. Девушка принимала участие в конкурсах для моделей, в том числе "Краса России".

В Москве девушка напала на водителя такси Рен ТВ

В Москве девушка напала на водителя такси Рен ТВ

В Москве девушка напала на водителя такси Рен ТВ

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