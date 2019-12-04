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4 декабря • обновлено в 06:48
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Весь зал смеялся: Путин публично оконфузился. Видео

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С президентом России Владимиром Путиным случился конфуз во время поздравительной речи в Российском международном олимпийском университете.

Об этом сообщила российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Она опубликовала видео курьезного инцидента.

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Путин начал произносить речь, не заметив, что микрофон выключен. После ему помогли и глава РФ начал речь заново.

"И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеётся седой звукоинженер", – прокомментировала Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвало курьезное фото президента России Владимира Путина и премьера РФ Дмитрия Медведева, на котором оба выглядят забавно.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Хо Хол
Хо Хол
Знаете, чем помойка отличается от СМИ? СМИ доносит информацию о событии "Во время выступления Путина микрофон оказался выключен. В последствии микрофон включили и президент РФ начал речь заново" - это СМИ. "ВЕСЬ ЗАЛ СМЕЯЛСЯ, ПУТИН ОКОНФУЗИЛСЯ, ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА ПРОПАГАНДИСТКА КРЕМЛЯ" - это помойка.
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