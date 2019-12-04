Весь зал смеялся: Путин публично оконфузился. Видео

С президентом России Владимиром Путиным случился конфуз во время поздравительной речи в Российском международном олимпийском университете.
Об этом сообщила российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Она опубликовала видео курьезного инцидента.
Путин начал произносить речь, не заметив, что микрофон выключен. После ему помогли и глава РФ начал речь заново.
"И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеётся седой звукоинженер", – прокомментировала Скабеева.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвало курьезное фото президента России Владимира Путина и премьера РФ Дмитрия Медведева, на котором оба выглядят забавно.
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