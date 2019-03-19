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"Весь секрет в березе": эксперты приблизились к разгадке тайны перевала Дятлова

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Эксперты вместе с журналистами обнаружили на перевале Дятлова, где в 1959 году погибли девять туристов, 70-летнюю березу, которая должна пролить свет на произошедшее.

Об этом рассказал главный редактор Радио "КП" и участник экспедиции, которая отправилась на место трагедии, Андрей Горбунов. " Мы нашли березу, которой 70 лет, в 1959 году она точно здесь росла. Сделали спил — в ближайшее время отдадим его специалистам в Москве, чтобы они определили, был ли превышен фон радиации. На годовых кольцах ствола это должно было отразиться", – пояснил он.

По его словам, ходят слухи, что здесь испытывали ядерное оружие, и туристы попали под перекрестный огонь.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архивное фото

Дело в том, что на телах некоторых погибших была обнаружена радиация. Именно деревья могут помочь установить, является ли это правдой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, странный характер травм дятловцев может говорить о том, что за сутки до их смерти там могла произойти массовая ожесточенная драка.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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