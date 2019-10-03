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3 октября • обновлено в 21:52
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"Верю": Путин рассказал, как Зеленскому стать "честным"

4.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в то, что украинский глава Владимир Зеленский пытается завершить войну на востоке страны.

Об этом лидер РФ заявил в четверг, 3 октября, на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает "Газета.ру" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Верю, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию на Донбассе", – сказал он.

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Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Коллаж

Запрос на урегулирование ситуации, по словам Путина, является очевидным. "Люди ждут решения этого вопроса", – сказал президент РФ.

"Я думаю, за счет этого Зеленский и выиграл так убедительно. Если у него хватит мужества довести дело до конца, он утвердится как честный, сильный политик. Сможет ли он это сделать – я не знаю. Он должен выполнять свои предвыборные обещания", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 октября обратился к украинцам, заявив, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Он также расписал, как именно будет работать "формула Штайнмайера" по Донбассу.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
политика видео Донбасс Новости Донбасса Новости России
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Петю за то же выбирали.
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Mega Death
Mega Death
Вова знает, что Зе ничего сделать не сможет. Так протроллил народец)
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Ах, лицемер! Ах, манипулятор! "Это были местные силы самообороны". ХУ@ЙЛО гэбистское.
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2 из 3 ответов | показать все
bobin robin
bobin robin
Mega Death, и сам закончит как муха зуб даю
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Mega Death, именно поэтому он для нас Путин-х@йло.
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