"Верю": Путин рассказал, как Зеленскому стать "честным"

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в то, что украинский глава Владимир Зеленский пытается завершить войну на востоке страны.

Об этом лидер РФ заявил в четверг, 3 октября, на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает "Газета.ру" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Верю, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию на Донбассе", – сказал он.

Путин и Зеленский Коллаж

Запрос на урегулирование ситуации, по словам Путина, является очевидным. "Люди ждут решения этого вопроса", – сказал президент РФ.

"Я думаю, за счет этого Зеленский и выиграл так убедительно. Если у него хватит мужества довести дело до конца, он утвердится как честный, сильный политик. Сможет ли он это сделать – я не знаю. Он должен выполнять свои предвыборные обещания", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 октября обратился к украинцам, заявив, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Он также расписал, как именно будет работать "формула Штайнмайера" по Донбассу.

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