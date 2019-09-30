Сегодня т.н. "Мосгорсуд" рассмотрел т.н. "дело" Павла Устинова, отменил т.н. "приговор" т.н. "Тверского суда" (тогда там был т.н. "судья" Алексей Криворучко, фигурант Списка Магнитского) в 3,5 года колонии общего режима, и – внимание! – назначил другое наказание за это т.н. "уголовное преступление": один год условно.

В точности так, как недавно сказал сделать Золотов.

На сегодняшнем т.н. "суде" т.н. "Мосгорсуд" заслушал т.н. "потерпевшего" росгвардейца Александра Лягина, который следующим образом рассказал о задержании Павла Устинова:

"Мы заприметили его сразу, поэтому целенаправленно шли к нему, он одет был так странно (?!), в телефон смотрел (??!!), у перехода стоял (???!!!), мало ли какие действия мог координировать (????!!!!), лозунги выкрикивал (?????!!!!! – ведь мы знаем, что это ложь, мы все видели видео), моя группа слышала это (ещё ложь)".

Новости Нелегитимный Путин

Если бы это был суд, то:

Павел Устинов был бы освобождён сразу, с него были бы сняты все обвинения, принесены извинения и выплачена компенсация, а сами Виктор Золотов, глава Мосгорсуда, глава Тверского суда, судья Криворучко, лжесвидетель и бандит Лягин и его подельники по бандитской группе – они все уехали бы в колонию, причём надолго. На очень-очень долго.

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)

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#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации: террор путинской ОПГ

Путинские преступники должны попасть в Список Магнитского, однозначно! А потом под суд, в тюрьму и под люстрацию.

Незаконные обыски, избиения, задержания, аресты, пытки и осуждения граждан. Нарушения избирательных прав. Неправовые т.н. "законы". Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

#НовостиМордора #БольшеАда #ПутинЖги!

Новости В России давно произошел госпереворот

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Валерия Новодворская (1950- 2014):

"Путин – чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист – мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет – сплошные преступления, сознательные".

"Вертухай никогда не построит правовое государство. Вертухай сможет построить только зону".

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Конституция Российской Федерации. Глава 2 "Права и свободы человека и гражданина".

Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

ОПГ Путина под суд!

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