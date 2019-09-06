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6 сентября • обновлено в 06:22
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Вернуть Россию в СЦКК? Генерал призвал Кучму "не брать на себя позор"

1.9т Читать материал на украинском

Возвращение России в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) будет вредить не только самому процессу урегулирования ситуации на Донбассе, но и национальным интересам страны.

Представителю Украины в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме, выступившему с такой инициативой, следует устраниться от работы группы. Такое заявление OBOZREVATEL сделал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Российский военнослужащий, иллюстрация

Российский военнослужащий, иллюстрация

24 Канал

"Мы прекрасно помним, почему Россия ушла из этой СЦКК – потому что украинская сторона и ОБСЕ разоблачили в ее составе деятельность спецслужб Российской Федерации, прежде всего, Главного разведывательного управления Генштаба. Эти сотрудники работали в основном на террористические "ЛДНР", сливали им информацию и наносили вред процессу урегулирования ситуации", – подчеркнул генерал.

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По его мнению, включение в СЦКК России "не добавит позитивных преобразований в контексте реализации Минских договоренностей на основе безусловного соблюдения национальных интересов Украины".

В контексте инициативы Кучмы Богдан заметил: "В работу Минской группы я бы все-таки влил свежую кровь. Потому что Леонид Данилович уже устал, и он откровенно говорил об этом ранее. Я бы на его месте не брал на себя этот позор, склоняя Украину к каким-то капитулянтским деструктивным решениям".

Напомним, ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: "Украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что на оккупированной части Донбасса террористы строят новые сооружения для хранения военной техники и вооружения.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Василий Богдан Леонид Кучма
Место
Украина
Тег
Новости России
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"Мы прекрасно помним, потому что украинская сторона и ОБСЕ разоблачили в ее составе деятельность спецслужб Российской Федерации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Да ви шо?И где можно ознакомиться с этим разоблачением? Причины выхода озвучены самой Россией https://strana.ua/news/112460-stskk-novosti-zachem-rossija-vyvodit-svoikh-predstavitelej-iz-donbassa.html
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Mega Death
Mega Death
Чем дольше xoxлы будут воевать , тем лучше. Пусть каждый день в какое нибудь село приезжает очередной гробик. Эти ckoты безродные, должны утилизировать я и дальше
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