Возвращение России в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) будет вредить не только самому процессу урегулирования ситуации на Донбассе, но и национальным интересам страны.

Представителю Украины в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме, выступившему с такой инициативой, следует устраниться от работы группы. Такое заявление OBOZREVATEL сделал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Российский военнослужащий, иллюстрация 24 Канал

"Мы прекрасно помним, почему Россия ушла из этой СЦКК – потому что украинская сторона и ОБСЕ разоблачили в ее составе деятельность спецслужб Российской Федерации, прежде всего, Главного разведывательного управления Генштаба. Эти сотрудники работали в основном на террористические "ЛДНР", сливали им информацию и наносили вред процессу урегулирования ситуации", – подчеркнул генерал.

По его мнению, включение в СЦКК России "не добавит позитивных преобразований в контексте реализации Минских договоренностей на основе безусловного соблюдения национальных интересов Украины".

В контексте инициативы Кучмы Богдан заметил: "В работу Минской группы я бы все-таки влил свежую кровь. Потому что Леонид Данилович уже устал, и он откровенно говорил об этом ранее. Я бы на его месте не брал на себя этот позор, склоняя Украину к каким-то капитулянтским деструктивным решениям".

Напомним, ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: "Украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что на оккупированной части Донбасса террористы строят новые сооружения для хранения военной техники и вооружения.

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