"Вернулась и переехала еще раз": пьяная женщина за рулем устроила жуткое ДТП. Видео

В России в Свердловской области пьяная женщина на иномарке дважды наехала на двух несовершеннолетних.

Так, 34-летняя водитель на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек, которые шли по краю дороги, после чего скрылась с места ДТП. При этом вскоре она вернулась и снова наехала на одну из пострадавших, сообщает местное управление МВД.

Как подчеркнули следователи, на несовершеннолетних были светоотражающие элементы. Девушки госпитализированы в реанимацию, у одной из них врачи диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму, у другой — перелом позвоночника и также черепно-мозговую травму.

Скриншот с видео

Правоохранителям удалось установить личность водителя, марку и номер автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Песчаная Белоцерковского района на Киевщине 16-летний мальчик на отцовской машине устроил смертельное ДТП и сбежал с места событий.

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