Главная Новости
23 декабря • обновлено в 17:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Верни колбасу": Путин публично угодил в конфуз с чиновником. Видео

2.5т
Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин пошутил про колбасу на встрече с представителем главы Кремля в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

Лидер России посетил Адыгею, где ему показали выставку сельхозпродукции с местными сырами, колбасами, маслом и иной продукцией, передает в Twitter Кремлевский пул РИА.

Так, на выставке, пока Путина рассказывали о выращивании клубники, полпред Устинов взял с полки колбасу и начал ее внимательно рассматривать.

Новости
Перепутали с Медведевым: с Песковым произошел публичный конфуз

"Колбасу положите на место", – пошутил Путин, повернувшись к Устинову. После он снова обратился к чиновнику: "Верни колбасу, все прощу", – немного изменив фразу Остапа Бендера из книги "12 стульев".

После замечания президента России, чиновник тут же вернул колбасу на место.

Путин на выставке

Путин на выставке

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, с президентом Беларуси Александром Лукашенко произошел конфуз на встрече с главой России Владимиром Путиным.

Ранее Путин в пятницу во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком, пошутил над ним и другими гостями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
курьез Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
12
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Хо хлы, вы конченные де билы?????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Руководители Национального банка Украины провели новогодний корпоратив на широкую ногу, пригласив на праздник даже танцовщиц стриптиза.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям мятый пиджак, заправленный в трусы и дырявые носки не конфуз, а тут прям конфузище нашли
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги