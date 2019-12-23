"Верни колбасу": Путин публично угодил в конфуз с чиновником. Видео

Президент РФ Владимир Путин пошутил про колбасу на встрече с представителем главы Кремля в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

Лидер России посетил Адыгею, где ему показали выставку сельхозпродукции с местными сырами, колбасами, маслом и иной продукцией, передает в Twitter Кремлевский пул РИА.

Так, на выставке, пока Путина рассказывали о выращивании клубники, полпред Устинов взял с полки колбасу и начал ее внимательно рассматривать.

"Колбасу положите на место", – пошутил Путин, повернувшись к Устинову. После он снова обратился к чиновнику: "Верни колбасу, все прощу", – немного изменив фразу Остапа Бендера из книги "12 стульев".

После замечания президента России, чиновник тут же вернул колбасу на место.

Путин на выставке Скриншот

Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.



"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.



Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, с президентом Беларуси Александром Лукашенко произошел конфуз на встрече с главой России Владимиром Путиным.

Ранее Путин в пятницу во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком, пошутил над ним и другими гостями.

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