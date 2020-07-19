Верховенство закона, или За что мы любим Путина

Никогда в России не понимали, что такое верховенство закона. (Если кто уже изготовился написать "Макаревич опять ненавидит Родину" - это не я: это Салтыков-Щедрин, Гоголь, Грибоедов, Пушкин...) Так малые дети копируют движения и отдельные слова взрослых, не понимая их значения. Законы сочинялись, писались красивым почерком в толстые книги. Но получалось как у мастера Безенчука: мотор был очень похож на настоящий, но не работал. Жизнь продолжала идти своими причудливыми путями. Потому что сила не в законе, а в правде (верно, Данила?) А правда у каждого своя - у царя своя, у холопов своя. Поэтому то царство, то смута. Помните, в каждом втором американском фильме: "Меня завтра вызывают в суд. Я должен всё рассказать!" - "Нет, ты не можешь!" - "Но я же буду под присягой!" Диалог этот у нашего человека вызывает широкий спектр чувств - от недоумения до хохота.

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. За это мы его и любим.