Веником по лицу: разборки россиянки с сотрудницей почты рассмешили сеть

Сотрудница "Почты России" на Кубани с веником напала на клиентку, которая якобы ее оскорбляла.

Видео инцидента опубликовала в Instagram пострадавшая, жительница станицы Березанская Алена Гвоздеева. Уточняется, что конфликт произошел 29 марта (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

"Я пришла на почту отправить посылку. На что услышала отказ без объяснения причины (думаю, личная неприязнь), попросила заведующую главпочтамта Зубову Екатерину Васильевну написать мне письменный отказ, но она повела себя неадекватно, схватила веник и начала меня бить по лицу и выгонять из помещения!" – написала в посте девушка.

Скрин видео

Также на видео попал момент того, как сотрудница почты забрала ключи от машины клиентки и выкинула их на улицу.

Девушка вызвала на место инцидента полицейских. Они опросили свидетелей, которые заявили, что конфликт спровоцировала клиентка: она якобы нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей.

"РИА Новости" пишет, что автор видео в 2018 году "стала объектом внимания правоохранительных органов в связи с нанесением побоев девушке".

"Теперь знаю, что мои посылки в безопасности!" "Веник – это несерьезно. Работникам почты нужно раздать автоматы Калашникова и гранатометы", "Когда рабочий день закончился, заведующая уселась на веник и улетела домой", "Страна д*билов!" – пишут пользователи сети, комментируя новость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцке в одном из отделений "Укрпочты" разгорелся скандал из-за того, что кассирша отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.