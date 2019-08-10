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Венедиктов рассказал о плохом здоровье Горбачева и показал фото

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Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, а также первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев последние полгода живет в больнице.

Об этом рассказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов во время программы "Гордон" на телеканале "Наш".

По его словам, у Горбачева "с головой все в порядке", но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

Горбачев

Горбачев

Telegram Алексея Венедиктова (aavst)

"Последние два года — очень плохо", — сказал журналист.

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По словам Венедиктова, это не мешает тому, что они периодически встречаются в ресторане и пьют пиво — при этом инициатором встреч является именно Горбачев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В апреле 2019 года Горбачев попал в больницу. Тогда стало известно, что политик планировал приехать на премьеру документального фильма, однако врачи запретили ему.

  • Позже, в июне, единственного президента СССР госпитализировали в клинику. Состояние 88-летнего политика позволяло ему продолжать работу над книгой.

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Персоны
Михаил Горбачев Алексей Венедиктов
Место
Россия
Теги
СССР Эхо Москвы
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да нам как-то пох здоровье Горбачева,как, собственно,и Винидиктова.
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