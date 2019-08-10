Венедиктов рассказал о плохом здоровье Горбачева и показал фото

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, а также первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев последние полгода живет в больнице.

Об этом рассказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов во время программы "Гордон" на телеканале "Наш".

По его словам, у Горбачева "с головой все в порядке", но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

Горбачев Telegram Алексея Венедиктова (aavst)

"Последние два года — очень плохо", — сказал журналист.

Новости Михаил Горбачев идет в депутаты Индонезии

По словам Венедиктова, это не мешает тому, что они периодически встречаются в ресторане и пьют пиво — при этом инициатором встреч является именно Горбачев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреле 2019 года Горбачев попал в больницу. Тогда стало известно, что политик планировал приехать на премьеру документального фильма, однако врачи запретили ему.

Позже, в июне, единственного президента СССР госпитализировали в клинику. Состояние 88-летнего политика позволяло ему продолжать работу над книгой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.