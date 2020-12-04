Венедиктов – о том, как Путин получает информацию на бумажках: это огромный дайджест. Видео

Российский президент Владимир Путин не доверяет интернету, у него даже нет мобильного телефона, а информацию он получает на бумажках.

Об этом в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман рассказал российский журналист Алексей Венедиктов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам главреда радиостанции "Эхо Москвы", такое поведение главы государства обусловлено соображениями безопасности.

"У него нет собственного мобильного, с номером. Есть мобильный у прикрепленного, у охранника, который ходит с ним постоянно. Естественно, есть мобильный в секретариате – у пресс-секретаря, шефа протокола. К этим вещам он относится очень осторожно. Он вообще в этом смысле (в плане безопасности информации) очень внимательный", – пояснил Венедиктов.

По его словам, Путин получает информацию о событиях на бумаге, и это очень большой дайджест, в который команда пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова вносит и карикатуры на главу государства, и расследования о нем.

"Он распечатывает и кладет (президенту на стол). Этот дайджест лежит на столе каждый день – я его сам видел несколько раз", – отметил Венедиктов.

Также журналист предполагает, что Путин вряд ли сам смотрит YouTube, ему скорее всего "показывают то, что считают правильным".

"Чтобы вы понимали, наши правоохранительные органы, которые поставляют ему информацию, кладут ему папочки по разным направлениям. Я это знаю. То есть он считает – как я это понимаю, – что если папочка подписана (если генерал такой-то подписал), то оно и верно. Мы это видели на примере истории с (отравленным российским оппозиционером Алексеем) Навальным, когда неполноценная, скажем так, информация достигала президента: одна служба приносила одно, другая – другое, и он, соответственно, кому-то верил больше, кому-то меньше. У него не один источник информации, но, разумеется, они хотят угадать и угодить – это очевидная история", – подчеркнул Венедиктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стало популярным видео с Владимиром Путиным, на котором засняли, как он странно перекладывал бумаги с места на место и нервничал.