Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что наиболее вероятным преемником Владимира Путина на посту президента России может быть Дмитрий Медведев.
Такое мнение он высказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По его убеждению, всего есть четыре возможных кандидата, имена которых Венедиктов не озвучил.
"Спроси меня, кого он ( Путин – Ред.) будет выбирать преемником сегодня, я бы сказал, что он бы выбирал между четырьмя людьми, в которые входит Дмитрий Анатольевич (Медведев – Ред.) на первой позиции", – сказал Венедиктов.
Он добавил, что переход Медведева на должность зампредседателя Совета Безопасности РФ является переводом "в резерв", отметив, что он "абсолютно лояльный и преданный Путину человек".
"Понятно, что сегодня о преемнике никто не думает, но если бы того потребовала ситуация, это был бы Медведев. Фактически, Дмитрий Анатольевич просто выведен в резерв. Стоит отметить, что, заняв должность заместителя Патрушева, Медведев получил контроль над силовым блоком страны – у премьер-министра такой возможности не было", – заявил Венедиктов.
Напомним, 15 января правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку сразу после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент России сообщил, что думает о своем преемнике с 2000 года.