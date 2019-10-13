Две истории. В Самарской области многодетного отца пытаются лишить родительских прав из-за высокого интеллекта детей и отсутствия телевизора.

И израильтянка Наама Исхаар получила в России семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Иван Сидоров приехал в деревню в Самарской области три года назад. Работает удаленно в крупной европейской компании. До этого жил в Европе. У него трое сыновей. Которые жили в Европе вместе с ним. Выросли там. Говорят на нескольких языках. Один освоил программирование. В доме вместо телевизора - библиотека. Дети понятия не имеют, кто такой Чебурашка и крокодил Гена. И, что хуже всего, один из сыновей Ивана умеет вязать крючком.

На детей пожаловались родители одноклассников. Потребовали прекратить неправильное влияние на класс и "уважать традиции". Опека завела дело по изъятию детей из семьи. Дело передано в прокуратуру.

Вот я уверен, Иван Сидоров даже не понимает, насколько ему повезло. Потому что когда ты из Европы привозишь сына, который вяжет крючком, в село в Самарской области, где АУЕ от моря до моря - то тебе просто дико повезло, что его всего лишь пытаются изъять, а не убили в первые же двадцать минут в классе.

Потому что если пацан вяжет крючком - он однозначно п@@@р. Если п@@@р заходит в хату - он должен назвать свой статус. Если он не называет свой статус и садится за стол к людям, он считает себя равным людям. Соответсвенно, он считает людей равными себе. Соответсвенно, он считает людей п@@@рами.

За это пробивают голову сразу и без разговоров.

И вот Иван Сидоров, живший в Европе, приезжает в Россию, и думает, что она примерно такая же Дания, только в которой немного воруют. Ну, ему Навальный так объяснил. С Любой Соболь. Иван наверняка либерал, он наверняка за свободу и против Путина, и он поддерживает ФБК. А ФБК ему говорит - Россия нормальная страна. Только у нас немножко свободы поджали. И коррупция выше среднего по планете. А так-то мы нормальные.

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Никто ж не рассказывает Ивану о том, что не надо, блин, в Самарской области учить мальчиков вязать крючком. Плохо будет мальчикам в Самарской области от таких навыков. Учителю гимназии в Питере-то голову проломили, за то, что не сумел ответить "людям" правильно на вопрос про АУЕ, а тут - Самарская область. Что это северное Сомали, а никакая не Дания. Что это фашизм и православный ИГИЛ. Что это АУЕ и четырнадцатый век. Что если ты одет не так, как надо, и не сможешь "людям" пояснить за шмот - тебе пизда даже и без вязания крючком. Уверен, дети Ивана даже не понимают, что вообще, в принципе, можно одеваться "правильно" и "не правильно". А тут - вязание крючком…

Один блаженный Бабченко вечно орет, чтоб не то, что не приезжали, а чтоб детей хватали подмышку и бежали без оглядки, но Бабченко ж на ненависти свихнулся, к нему на пушечный выстрел подходить нельзя, не то, что слушать.

И вот европейский либерал Иван приезжает в деревню в Самарской области и сталкивается с реальностью…

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Наама Исхаар летела в Тель-Авив и, чтобы сэкономить, купила билет с пересадкой в Москве. В пересадке в Москве у неё в чемодане нашли девять граммов гашиша. И выписали семь с половиной лет. За контрабанду. Чемодан был в багаже, сама Наама была в транзитной зоне, доступа к нему она иметь никак не могла, а уж тем более контрабандой привезти его в Россию, чемодан вскрыли без неё и понятых - но кого волнуют такие мелочи.

Тут варианта два. Если ты все-таки везешь гашиш, то, надо понимать, что везти его через страну духовных скреп - не самое умное занятие. Ну вот не надо везти Тору с пересадкой в ИГИЛ, не надо везти украинский флаг с пересадкой в ДНР, не надо ездить в Иран с фамилией Юлия Юзик и не надо везти гаш через Москву.

Либо, что более вероятно, Наама вообще ничего не везла и просто была взята в заложницы. Потому что России нужно вытащить какого-то своего черта хакера, которого взяли в Израиле и которого Израиль передает в США, а этот черт знает много нужных секретов, которых США знать не надо. И они просто тупо поймали первую попавшуюся гражданку Израиля, взяли её в заложницы и начали шантажировать Израиль.

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Это переводит ситуацию совсем на другой уровень.

Это значит, что к этой стране приближаться нельзя вообще. Никогда. Ни при каких условиях. Есть ли у вас гашиш в багаже, нету ли у вас гашиша в багаже - это больше не имеет значения. Потому что вы понятия не имеете, где еще в какой стране Россия захочет обменять своего пойманного спецслужбами черта и начнет захватывать заложников.

Переведите эту мою простую мысль на иврит, английский, парле франсе и суахили и донесите всем гражданам по всему миру.

Если жизнь, рассудок, дети, здоровье и свобода дороги вам - сохрани господь вашу душу и разум приближаться к России на пушечный выстрел, где силы зла властвуют безраздельно.

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Кстати, Израиль менять Нааму отказался. Потому что у него обязательства экстрадировать в США свидетеля преступления.

И он его экстрадирует.

Даже ценой свободы своей гражданки, бывшего солдата ЦАХАЛ.

Привет всем розовощеким наивнячкам, рассказывавшим, как Израиль меняет своих на тыщу террористов и хрен с ним, с этим Цемахом и этой Голландией, потому нет ничего важнее жизни.

Ну и Пристайко еще раз отдельный привет с его "мы надеялись что после обмена Россия перестанет захватывать политических заложников"

Вэлкам ту реалити.

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