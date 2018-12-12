"Об этих удобствах мечтают в Европе": пропагандисты показали шокирующий быт россиян в Москве

В Московской области в городе Балашиха жители дома на Вишняковском шоссе живут без канализации и воды. Постояльцы выносят отходы на улицу. Туалет, в который ходили люди десятками лет, рухнул от ветхости.

Видео сюжета на пропагандистском российском телеканале Россия 1 опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В Балашихе женщина стирает белье руками возле колонки Скриншот

"Всего 20 км от усыпальницы Ленина - и видим многоквартирные дома без канализации, сральники на морозной улице, стирка у колонки в тазике и туалет в ведерках. Но и дальше люди свято верят своему императору-карлику и власти террора и геноцида", — говорится в комментарии к ролику.

В доме, где живут люди, нет ни канализации, ни воды потому, что здание строили в 30-е годы как временное жилье.

"Вот глубина ямы. Тут взрослому человеку сложно выбраться, а что говорить про ребенка",— показывает мужчина палку в свой рост, на которой видно, что нечистот в канаве собралось много.

"Мы не можем открыть окно, дышать в квартире нечем. Летом у нас окна полностью закрыты", — комментирует жилец.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать за свой счет установить "умные счетчики". Ведомства должны представить план перехода на новые счетчики в правительство до 1 марта 2019 года.

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