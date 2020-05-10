Аккурат к 75-летию победы в советско-германской войне осуществилась заветная мечта Владимира Путина – Россия вошла в пятерку мировых лидеров.

Правда, это произошло не по показателю величины ВВП (ни по обменным курсам, ни по паритетам покупательной способности). Обойдя последовательно Китай, Иран, Турцию, Германию, Францию, Россия вошла в пятерку мировых лидеров по числу зараженных коронавирусом. На 8 мая число заболевших в России достигло 188 тысяч.

Выше России осталось только четыре страны:

США – 1293 тыс.

Испания – 257 тыс.

Италия – 216 тыс.

Великобритания – 207 тыс.

Учитывая нынешние тренды в распространении инфекции, в течение ближайших 7-10 дней Россия имеет все шансы обойти Великобританию, Италию, Испанию и занять второе место в мире по числу заболевших ковидом после США. (Если, конечно, официальная статистика не будет фальсифицирована).

В этом случае Россия полноправно займет место второй мировой супердержавы по масштабам эпидемического кризиса.

Главная причина таких грандиозных "успехов" заключается в принципиально особом типе государственной политики по "борьбе с коронавирусом", не только не противодействующей распространению инфекции, но и максимально способствующей ее распространению.

До новаторского кремлевского опыта в мире имелось два основных типа государственной политики по характеру ответа на эпидемию:

- стандартный, антиэпидемический, старающий согнуть кривую числа заболевших вправо и вниз (более или менее успешно в зависимости от страны) и

- шведско-беларусский, нейтрально-эпидемический, позволяющий кривой числа заболевших расти вправо и вверх по практически прямой линии до приобретения большей частью населения популяционного иммунитета.

Наконец, усилиями Кремля в мире появился еще один тип государственной эпидемической политики – российский, а точнее: кремлевский, по своему содержанию проэпидемический, заключающийся в использовании всех инструментов государственной власти не для сгибания кривой числа зараженных вправо и вниз (как в большинстве стран мира), не в сохранении ее прямого направления (как в Швеции и Беларуси), а для отгибания этой кривой влево и вверх. После двух месяцев активных государственных мероприятий Россия является, похоже, единственной страной в мире с такой нестандартной политикой и такими необычными результатами.

Полтора месяца назад обращая внимание читателей на то, что Путин распахнул ворота перед эпидемией, автор этих строк все же не предполагал, что только на этом Кремль не остановится, а будет еще собственными действиями изо всех сил разгонять масштабы эпидемии. На новый вид коронавируса путинский Кремль отреагировал действительно новаторским ответом. Он внес в отечественную и мировую эпидемическую практику такую новизну, о возможности которой человечество, боровшееся с эпидемиями на протяжении тысячелетий, даже не подозревало.