Вдруг сошли с ума: всплыла скандальная правда о группе Дятлова

Участники группы Игоря Дятлова, которые погибли в горах Северного Урала в 1959 году, могли находиться под действием вещества, похожего на допинг, которое содержало галлюциногены.

Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной и международной безопасности, писатель Олег Хлобустов в беседе с журналистами "Комсомольской правды". "И в те времена спортсмены искали какие-то средства, которые увеличивают выносливость организма. То есть то, что сегодня называют допингом. Тогда чаще всего это были так называемые народные средства", — отметил он.

Хлобустов предположил, что кто-то из участников группы мог взять с собой в поход и "добавить, допустим, в чай какую-то смесь, в которую входят галлюциногены", возможно, даже не предполагая столь сильных побочных эффектов.

"Наступило удушье, нарушение зрения, изменения в психике… Но это всего лишь предположения. И вряд ли на сегодняшний день они могут быть подтверждены данными судебно-медицинских экспертиз", — заметил писатель.

Группа Дятлова Фонд памяти группы Дятлова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты раскрыли детали гибелиеще одного участника группы Игоря Дятлова Рустема Слободина. По словам родственников, он был выносливым и спортивным, опытным туристом, но это не спасло его от гибели в снегах с проломленной головой.

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