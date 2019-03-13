|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Вдруг сошли с ума: всплыла скандальная правда о группе Дятлова

2.4тЧитать материал на украинском

Участники группы Игоря Дятлова, которые погибли в горах Северного Урала в 1959 году, могли находиться под действием вещества, похожего на допинг, которое содержало галлюциногены.

Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной и международной безопасности, писатель Олег Хлобустов в беседе с журналистами "Комсомольской правды". "И в те времена спортсмены искали какие-то средства, которые увеличивают выносливость организма. То есть то, что сегодня называют допингом. Тогда чаще всего это были так называемые народные средства", — отметил он.

Новости
Проломленный череп и открытые глаза: выяснились жуткие детали тайны перевала Дятлова

Хлобустов предположил, что кто-то из участников группы мог взять с собой в поход и "добавить, допустим, в чай какую-то смесь, в которую входят галлюциногены", возможно, даже не предполагая столь сильных побочных эффектов.

"Наступило удушье, нарушение зрения, изменения в психике… Но это всего лишь предположения. И вряд ли на сегодняшний день они могут быть подтверждены данными судебно-медицинских экспертиз", — заметил писатель.

Группа Дятлова

Группа Дятлова

Фонд памяти группы Дятлова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты раскрыли детали гибелиеще одного участника группы Игоря Дятлова Рустема Слободина. По словам родственников, он был выносливым и спортивным, опытным туристом, но это не спасло его от гибели в снегах с проломленной головой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
перевал Дятлова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
3
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения