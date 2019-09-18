Путин сможет править вечно? Россиянин назвал угрозу от слияния РФ и Беларуси

Публикация пунктов плана по экономической интеграции России и Беларуси – это важный сигнал для Запада о том, что российский президент Владимир Путин не собирается лишаться своей власти.

Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL российский журналист Александр Рыклин, создание единого Союзного государства предоставит главе Кремля возможность остаться у власти даже после очередных президентский выборов в 2024 году.

"Совершенно очевидно, что обе стороны здесь играют свою игру. С российской стороны эта игра более или менее очевидна. И что сейчас важно продемонстрировать властям России? Что проблема 2024 года каким-то образом будет решена", – объяснил россиянин.

"Утечка вот этого документа говорит о том, что Кремль постоянно дает понять своим контрагентам и на Западе, и внутри РФ, что Путин никуда не уходит. Возможно, будет реализован вот этот белорусский проект, и в конечном итоге возникнет Союзное государство. Там появятся какие-нибудь новые высокие должности и таким образом Путин сохранит контроль над всей поляной", – считает он.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Впрочем, Рыклин не советует на данный момент всерьез воспринимать те позиции "Программы действий РФ и Беларуси", которые опубликовали в СМИ, так как они перетерпят еще множество изменений.

"Однако, тут нужно понимать: это важный сигнал о том, что Путин все равно сохранит контроль, чтобы никто себе не строил планов на 2024 год", – заявил российский журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, объединение России и Беларуси в Союзное государство может принести Украине ряд новых проблем, в том числе и повышение уровня военной угрозы.

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