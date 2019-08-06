Валяются неразорванные снаряды: взрывы под Красноярском получили чудовищные последствия

Утром 6 августа взрывы на горящем складе боеприпасов под российским Ачинском Красноярского края начали утихать.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на мэрию. "Звуки взрывов начали утихать утром. Сейчас – совсем тишина", – сказали там.

При этом в Минобороны РФ заявили, что после того, как пожар будет затушен, саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов.

Взрывы под Красноярском "112"

В то же время продолжается эвакуация жителей близлежащих деревень. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Часть жителей отправлена в Красноярск.

За медпомощью обратились 12 человек. Пять пострадавших находятся в местной больнице, еще двух отправили бортом санавиации в Красноярск. Пять находится на амбулаторном лечении.

"Для обеспечения безопасности жителей Ачинска утром 6 августа будет временно приостановлено движение маршрутных автобусов и трамваев в зоне возможного риска. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, когда будет снята угроза безопасности", — сообщил глава города Илай Ахметов.

Также власти попросили местных жителей не трогать опасные предметы, "не прикасаться к ним, не проводить каких-либо самостоятельных действий и незамедлительно сообщать о них".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Ачинского района Краснодарского края (Россия) забили тревогу из-за взрывов на территории военной части в поселке Каменка. Они начали массово убегать.

Тем временем, из-за взрывов, которые напомнили очевидцам ядерную катастрофу, в сети пристыдили российские власти.

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