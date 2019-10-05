"Изощренные" планы Мордора на 2020-й
1. Полным ходом идет интеллектуальная подготовка транзита. В специально созданных группах прорабатывается до 40 (!) вариантов. Но пока что интеллектуальная гора родила мышь, причем дохлую. Склоняются к тому, что оптимальным решением окажется создание Госсовета во главе с Путиным, а президентом при этот станет Дмитрий Медведев!
2. Уверены, что Медведева удастся избрать в президенты. Готовы сделать это ценой беспрецедентных даже по российским меркам фальсификаций и административного давления. На региональных выборах-2019 и последующих апробируются техники такого "избрания".
3. Первым зримым шагом к транзиту должна стать запланированная на следующий год замена глав двух корпораций - "Газпрома" и "Транснефти" и руководителей двух ведомств - ФСБ и Минобороны. Миллеру и Токареву вменяют баснословные экономические провалы, Бортникову - неспособность справиться с клановой войной в "конторе", Шойгу - подмену военного строительства PR и самоPR.
3. На фоне Миллера и Токарева "Роснефть" и лично Сечин выглядят образцами эффективного хозяйствования. Поэтому Сечин рассчитывает в следующем году подняться к новым управленческим высотам.
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