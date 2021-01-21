Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вызывает недоверие не только у западных стран – ее не готовы использовать даже сами россияне из-за возможных побочных эффектов и летальных исходов.

Об этом пишет "Багнет". Отмечается, что по данным опроса "Левада-центра", 58% россиян не готовы сделать прививку "Спутником V" даже бесплатно. В основном, как сказано в материале, они опасаются побочных эффектов и того, что клинические испытания вакцины еще не завершены.

"И это несмотря на то, что Россия входит в число стран, по которым пандемия коронавируса нанесла наиболее сильный удар. По данным российского оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего COVID-19 заболели 2,7 млн. человек и более 47 тыс. россиян умерли от него", – пишет издание.

Как отмечают журналисты, негативные отзывы о российской вакцине есть даже на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – жители "ЛНР" и "ДНР" также не готовы вакцинироваться.

"И эти опасения не беспочвенны. Ведь "Спутник V" до сих пор не сертифицирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения. В целом в ОБСЕ считают, что российская вакцина фактически не демонстрирует действенной результативности, поскольку после прививки фиксировались неоднократные случаи дальнейшего заболевания пациентов с COVID-19, в том числе тяжелой формой", – пишут авторы.

Издание также назвало перечень проблем, которые возникали у лиц, которые были вакцинированы "Спутник-V":

октябрь 2020 – во время 3-го этапа клинических исследований после вакцинации заразились 10 человек из участвовавших в испытаниях вакцины;

ноябрь 2020 (Алтайский край) – 3 медицинских работника одного из медицинских учреждений, после получения прививки заразились коронавирусом;

ноябрь 2020 (Курская область) – 17 ноября вакцинировано 42-х человек из числа высшего руководства Курской области, полиции и ФСБ РФ. 10 из них сразу же заболели COVID-19, а еще 2 человека из аппарата Губернатора Курской области – умерли.

В Москве в ходе вакцинации сотрудников ОМОН имели место серьезные осложнения, судороги, головокружение и т.д.

В целом по РФ говорят о 5 смертельных случаях среди работников ОМОНа, связанных с прививкой "Спутник-V".

В оккупированном Крыму матрос Максим Чурилов (18 лет) после прививки длительное время находился в реанимации Севастопольского военно-морского клинического госпиталя.

4 января 2021 года руководитель МЧС Сергей Шахов после прохождения прививки умер в госпитале для больных коронавирусом.

"Отсутствие особого энтузиазма у российского населения вакцинироваться "Спутником V" не могло не отразиться на экспортных надеждах Кремля. Не удивительно, что потенциальные международные партнеры России по закупкам "Спутника-V" стали значительно более критичны. Ситуацию не спасает ни агрессивный маркетинг, ни привлечение внимания экстренной регистрацией вакцины уже во время второй фазы испытаний, ни заявления госчиновников, что против российской вакцины ведется "информационная война" – теперь все это работает против России, вызывая повсеместное недоверие", – сказано в материале.

Напомним, "Спутник V" с 5 декабря начали использовать в РФ. Препарат также одобрили правительства Аргентины и Беларуси. В то же время в других странах эта вакцина, которая еще не прошла полный цикл испытаний, вызвала опасения.

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