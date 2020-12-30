В декабре некоторые страны, имеющие политическую, финансовую, либо тотальную зависимость от Российской Федерации получили энное количество доз российской вакцины Спутник-V. Это в свою очередь активно использует российская пропаганда для того, чтобы навязать свой химический суррогат другим странам.

Например, уже известно о том, что Аргентина, страна с населением 45 млн человек, получила 300 тыс доз российской вакцины. Так же 5 тыс доз Спутник-V получила Сербия, страна, с населением около 7 млн и забронировавшая 1,8 млн доз вакцины от Pfizer Biotech. Но куда интереснее в контексте событий с поставкой российской вакцины на экспорт, в то время как для самих россиян её не хватает, из-за отсутствия производственных мощностей, ситуация с поставками в Беларусь.

Дело в том, что до сих пор непонятно, партия из какого количества доз была отправлена в Беларусь. Так же, весьма показательно то, что сам президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается ставить вакцину Спутник-V, ссылаясь на “скептицизм”. Ну, хоть не сказал, что не подходит для вакцинирования по возрастной группе!

Но, в целом, пример довольно таки показательный. Ведь если в случае с Аргентиной можно сказать, что применение российской вакцины будет крайне условное, а в Сербии вообще сведено к минимуму, на уровне клинических испытаний, то в Беларуси до конца неизвестно, в каких масштабах будет ставиться данный препарат беларусам.

Между тем, ещё в августе нынешнего года информационные площадки РФ, в основном подконтрольные Алишеру Усманову (оказывавшего медийную поддержку так называемой беларуской оппозиции) сообщали, что между Лукашенко и Путиным имела место договорённость об испытаниях Спутник-V в Беларуси. Фактически – на беларусах. И, похоже, процесс третьей фазы клинических испытаний Спутник-V запущен. Как в Беларуси, так и в Аргентине.

Вот только, как и полагается режимным странам, в РБ этот процесс окутан завесой тайны. Чтобы по мере того как в беларуские урологии начнут поступать в огромном количестве пациенты с отказывающими почками, или другими свойственными российской вакцине побочными эффектами, их было сложнее описать как жертв “целительного” воздействия российской вакцины.

А потому, как мы можем видеть, российскую вакцину на сегодняшний день готовы брать, порою в ограниченно количестве, но всё же, исключительно зависимые друзья страны-оккупанта и изгоя. При этом для этой самой страны-оккупанта и изгоя, её “друзья”, это не более чем испытательный полигон для своего суррогата.

Кстати, даже “дружественная” и полностью зависимая от России Венесуэла, объявила о поставке вакцины из России не раньше I квартала 2021 года. Примерно на этот же период российские медики намерены завершить III-й этап клинических исследований Спутник-V.

То есть, даже такая марионеточная политическая система как в Венесуэле, выждет положенный срок завершения всех исследований и только после этого откроет свою страну для российского суррогата, прошедшего весь комплекс испытаний на беларусах и аргентинцах.

Есть над чем задуматься, не так ли?

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