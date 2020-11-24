Песков заявил о "невозможности" вакцинации Путина российским препаратом против COVID-19

Президент РФ Владимир Путин не может быть привит российской вакциной против COVID-19, поскольку препарат еще не сертифицирован, а глава государства не может быть добровольцем на испытаниях.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНИАН.

Когда у чиновника спросили, вакцинировался ли Путин, Песков сказал: "Президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым".

Он отметил, что в стране пока не началась широкая вакцинация, а препарат "Sputnik V" не прошел третью фазу испытания.

"В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Это невозможно", – сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, российский президент не может использовать не сертифицированную вакцину.

"Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит", – подчеркнул Песков.

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