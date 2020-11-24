Песков заявил о "невозможности" вакцинации Путина российским препаратом против COVID-19
Президент РФ Владимир Путин не может быть привит российской вакциной против COVID-19, поскольку препарат еще не сертифицирован, а глава государства не может быть добровольцем на испытаниях.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНИАН.
Когда у чиновника спросили, вакцинировался ли Путин, Песков сказал: "Президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым".
Он отметил, что в стране пока не началась широкая вакцинация, а препарат "Sputnik V" не прошел третью фазу испытания.
"В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Это невозможно", – сказал пресс-секретарь Путина.
По его словам, российский президент не может использовать не сертифицированную вакцину.
"Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит", – подчеркнул Песков.
Как писал OBOZREVATEL:
В России заявили, якобы вакцина от коронавируса "Sputnik V" показала свою эффективность свыше 95%.
При этом ранее в Алтайском крае COVID-19 заразились трое медиков, которым была сделана прививка от коронавируса этой российской вакциной.