Недавняя окрошка из бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике просто привлекла внимание к тому, что РФ постепенно возвращает себе статус всемирной обители терроризма. Сейчас это происходит в Африке, причем – во многих ее частях. Поскольку сама РФ – сугубо сырьевая держава, то и в африканской экспансии главными целями являются месторождения сырья.
Насколько можно понять, схема там всегда одна и та же. Путем поставок оружия какой-то террористической группировке в стране дестабилизируется и без того – не слишком стабильная ситуация, а потом по мере того, как развиваются события, Москва предлагает одной из сторон свою военную помощь, в обмен на доступ к источнику сырья. Чаще всего это происходит в момент, когда предложение становится таким, что от него уже невозможно отказаться. А дальше – как обычно.
В страну прибывают "инструкторы" из "Вагнера" или вагнероподобных структур, которые якобы обучают службы безопасности и военных тактике применения российского оружия, которое уже идет официально. Вслед за этим на месте создается база ремонта и обслуживания систем вооружений. На этом – все. Особа, приближенная к императору Путину, получает дармовой источник сырья и просто финансирует ЧВК и стоимость поставленного оружия. Чаще всего, эти затраты оказываются мизерными по сравнению с теми прибылями, которые получаются от добычи сырья.
В этом плане, россияне действуют по схеме Китая, который примерно так же получил доступ к интересующим его источником сырья, но он действует длиннее и в основном – подкупом и интригами. К насилию он прибегает в крайних случаях, и насколько можно понимать, подобные варианты являются сигналом того, что что-то пошло не по плану.
Россияне играют короче и поэтому – в ход идет оружие и террор. Путинским орлам не улыбается разрабатывать какую-то тему десяток лет, чтобы только потом начать получать профит. Все должно происходить максимально быстро и согласие местных властей или противоборствующих группировок должно достигаться практически мгновенно. А это можно сделать исключительно силой или под угрозой применения силы.
Собственно говоря, такая методика проникновения в стран Африки является ни чем иным, как открытым видом государственного терроризма, но Москва уже давно действует не по правилам, и боже упаси, не по нормам международного права, а по бандитским понятиям. А согласно им, за нарушение этих понятий с тебя могут спросить, если конечно, есть кому спрашивать.
Но Путин давно понял, что с него спрашивать некому. ООН превратилась в отвратительную помойку, от которой давно нет никакого толку и единственное, что там можно делать – толкаться в кулуарах и толкать речи с трибуны, чтобы по новостям дома публика могла посмотреть на своего главу государства и даже смахнуть слезу.
ООН уже давно выполняет роль пятой ноги у собаки, а США, в исполнении дедушки Донни, утратили сою роль противовеса, и это говорю не я, а те же самые курды или такие же союзники США в Ливии, которых Трамп тоже подкинул как и курдов. Кстати, о Ливии.
У нас как-то не очень известно, что и как там происходит после того, как 99% поддержка великого Муамара превратилась в поголовную ненависть, которая вылезла ему боком, а вернее – другим местом. А между тем, там есть на что обратить внимание.
Понятно, что российских дельцов в Ливии интересует нефть. Причем, во время войны на Донбассе хорошо отработан механизм "отмывки" сырья. Донецкий уголь, под вывеской кузбасского или какого-то еще, продается без особых проблем. То же самое и с нефтью. Если бы в РФ не было месторождений нефти и вдруг она стала бы ею торговать, это безусловно могло вызвать вопросы у покупателей и товар мог оказаться неликвидным в виду его токсичности. Но раз там добывают нефть, то уже никому особенно не интересно, из какой именно скважины она добыта.
По крайней мере, сирийская нефть, добытая россиянами, продавалась и продается без особых проблем, и в связи с этим, нет причин полагать, что и ливийская нефть не будет продаваться с таким же успехом. А если учесть то, что собственно российские месторождения нефти подходят к границе своего истощения, то "левая" нефть становится весьма актуальной.
И действительно, сами россияне говорят о том, что легко добываемая нефть в РФ закончится через 3-5 лет. Это не значит, что ее не будет вовсе, просто добыча станет более затратной и требовать повышения технологического уровня добывающих компаний. Нефти будет добываться меньше и она будет дороже. За ней придется идти на большие глубины и в менее освоенные районы, что потребует дополнительной и дорогостоящей инфраструктуры.
Но есть возможность добраться до дешевой нефти вне РФ. Поскольку в стандартных условиях россиян никто не допустит к своим нефтепромыслам, то можно создать некий форс-мажор, когда местные деятели не могут добыть и/или продать свою нефть. Тогда за определенный "откат" можно отдать ее добычу кому-то, кто знает, что с нею делать. А этот самый "откат" может быть обеспечен не обязательно деньгами. Если на месте устроить хорошую драку, то услугу можно покрыть поставками оружия, а вот теперь и профессиональными наемниками, которые будут отстаивать интересы той стороны, которая и даст доступ к нефти.
В Ливии именно так и происходит. РФ усиленно снабжает оружием одну из противоборствующих в Ливии группировок (Хифтера) оружием и даже создала на западе Египта базу для ремонта и обслуживания вооружений и склады его хранения, для ливийских союзных группировок. РФ поддерживает группировки, которые обильно спонсируются Эмиратами и Саудовской Аравией.
Причем, они тоже поставляют оружие, в том числе и ударные беспилотные летательные аппараты, китайского производства. Эти птички не отличаются особой надежностью и имеют ряд ограничений, но тем не менее, могут доставить восемь боеприпасов к цели и довольно точно положить их, наводя на цель с помощью тепловых датчиков. Говорят, что их противники уже перестали курить, поскольку огонек сигареты БПЛА различает даже внутри автомобиля.
Между прочим, ту же самую сторону поддерживает и Франция и это при том, что до последнего времени, Штаты поддерживали ныне официальную власть, базирующуюся в Триполи. Но недавно Трамп свернул поддержку, как это было и с курдами в Сирии.
Тем не менее, весь этот винегрет сил, участвующих в конфликте, делал это заочно. Даже россияне старались особо не светить там своих людей. Но недавно все изменилась. Как минимум одна крупная группа наемников ЧВК Вагнера прибыла в Ливию, конечно же в качестве инструкторов, а на днях стало известно о том, что туда же, шесть недель назад, прибыла еще одна группа вагнеровцев и по ее составу уже трудно сказать, что это – инструкторы.
В первую очередь, речь идет о снайперах и судя по характеру ранений, которые стали массово отмечаться у вооруженных сил оппонентов, это именно работа вагнеровцев. Их почерк хорошо известен по Донбассу и теперь эти наемники расписываются в Ливии.
Надо заметить, что именно Ливия для РФ представляет особый интерес. Кроме нефти, там есть еще один ресурс, которые Москва хотела бы контролировать лично. Дело в том, что с побережья Ливии в Южную Европу, отправляется большая часть беженцев и Москва хотела бы иметь возможность регулировать этот поток в своих целях.
Наверное, в этом есть своя ирония, но прямо сейчас, на глазах разомлевшей Европы, Москва строит своеобразный "Южный Поток", который ей еще аукнется. Но как мы отметили выше, сейчас нет никого и ничего, что могло бы призвать Москву к ответу и она дуреет от собственной безнаказанности. Но компенсация наступит как всегда из самого неожиданного места. Обязательно.
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