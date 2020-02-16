В знаменитом храме Москвы устроили резню: фото нападавшего и подробности

В Москве в воскресенье, 16 февраля, в храм Святителя Николая на Бакунинской улице ворвался человек с ножом и устроил нападение.

Об этом сообщает "Пятый канал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Злоумышленник начал резню прямо во время службы, полоснув лезвием двух человек, стоящих у алтаря. О состоянии пострадавших данных пока нет, они госпитализированы.

26-летнего нападавшего удалось схватить другим прихожанам, затем он был передан в руки полиции. Правоохранительные органы установили личность задержанного – мужчину зовут Ефим Ефимов, выясняются мотивы его поступка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

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