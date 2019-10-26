В России солдат устроил бойню в воинской части: первые фото с места ЧП

В сети появились кадры с места кровавой расправы над военнослужащими, которую в Забайкалье (Россия) устроил 20-летний солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов.

Кадры с места трагедии в поселке Горный под Читой появились в Telegram-канале Life Shot (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Шамсутдинова передали военной полиции. Парня подозревают в убийстве 8 военных. Еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

По данным Telegram-канала Mash, причиной расправы стала дедовщина в военной части. Над Шамсутдиновым якобы издевались другие военнослужащие и руководство было в курсе. В Минобороны не рассматривают эту версию и считают, что виной всему личные проблемы солдата.

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 25 октября, около 18.20 по местному времени. Шамсутдинова задержали сразу после стрельбы.

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