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26 октября • обновлено в 12:42
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В России солдат устроил бойню в воинской части: первые фото с места ЧП

2.9т Читать материал на украинском

В сети появились кадры с места кровавой расправы над военнослужащими, которую в Забайкалье (Россия) устроил 20-летний солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов.

Кадры с места трагедии в поселке Горный под Читой появились в Telegram-канале Life Shot (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Шамсутдинова передали военной полиции. Парня подозревают в убийстве 8 военных. Еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

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В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

По данным Telegram-канала Mash, причиной расправы стала дедовщина в военной части. Над Шамсутдиновым якобы издевались другие военнослужащие и руководство было в курсе. В Минобороны не рассматривают эту версию и считают, что виной всему личные проблемы солдата.

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 25 октября, около 18.20 по местному времени. Шамсутдинова задержали сразу после стрельбы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России погибли военные
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Харченко Александр
Харченко Александр
А за что Шамсутдинова арестовали? Хулиганство или нарушение дисциплины? Пригожинские троли, примите мои поздравления))))
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