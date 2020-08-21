В Ярославле взрыв газа разрушил несколько этажей в жилом доме, есть жертва и раненые. Фото и видео с места ЧП
В российском Ярославле 21 августа в жилом доме взорвался газ.
После взрыва в доме произошли обрушения со второго по шестой этажи, сообщили в экстренных службах. Повреждены как минимум восемь квартир.
Взрыв произошёл в 10-этажном панельном доме на улице Батова, 5, корп 2.
По данным РИА Новости, погиб один человек, трое пострадали. В МЧС подтвердили гибель одной женщины.
По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в ближайшее время будет создан оперативный штаб. Экстренные службы подтверждают, что произошёл взрыв газа.
Новость дополняется
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены несколько этажей.