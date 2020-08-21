В Ярославле взрыв газа разрушил несколько этажей в жилом доме, есть жертва и раненые. Фото и видео с места ЧП

Борис Бондарь Новости России 19:45, 21.08.2020 Обновлено: 20:14, 21.08.2020

В российском Ярославле 21 августа в жилом доме взорвался газ.

После взрыва в доме произошли обрушения со второго по шестой этажи, сообщили в экстренных службах. Повреждены как минимум восемь квартир.

Взрыв произошёл в 10-этажном панельном доме на улице Батова, 5, корп 2.

По данным РИА Новости, погиб один человек, трое пострадали. В МЧС подтвердили гибель одной женщины.

Взрыв произошёл в 10-этажном панельном доме
(Telegram)
Обрушены перекрытия с третьего по пятый этажи
(Telegram)

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в ближайшее время будет создан оперативный штаб. Экстренные службы подтверждают, что произошёл взрыв газа.

Людей эвакуируют через окна с помощью подъемника.
(Telegram)

Новость дополняется

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены несколько этажей.

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