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12 июня • обновлено в 01:39
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В России испекли торт с головой Путина

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В Якутске ко Дню РФ 12 июня подготовили выставку "Лидеры и вожди России" с тортами, прикрашенными съедобными головами руководителей страны.

Торты изготовили с изображениями Владимира Путина, Бориса Ельцина, Михаила Горбачева, Леонида Брежнева, Иосифа Сталина и Николая II, передает "Якутия24".

Голову-торт действующего президента РФ можно купить за 6900 рублей (более 2600 грн), а голову Горбачева – примерно на треть дешевле.

В Якутске испекли торт с головой Путина

В Якутске испекли торт с головой Путина

Коллаж

"Кроме цены, у тортов различаются еще и вкусы. Какой вкус у каждого торта мы не сообщаем, пусть это будет интригой для покупателей", – рассказала совладелец пекарни-кондитерской "Сладкие мечты", реализировавшей проект, Татьяна Тымырова.

Торт-Путин

Торт-Путин

Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)

Отмечается, что эспозиция выставлена в одной из пекарен-кондитерских. Головы сделаны в натуральную величину и полностью съедобны.

Тымырова добавила, что покупатели интересуются головами лидеров и других стран, в частности Дональдом Трампом.

Торт-Горбачев

Торт-Горбачев

Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)

Торт-Сталин

Торт-Сталин

Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)

Как писал OBOZREVATEL, ранее президента РФ Владимира Путина в очередной раз "засекли" на использовании двойника.

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Автор
Дарья Дурова
Персоны
Иосиф Сталин Михаил Горбачев Владимир Путин
Место
Россия Якутск
Теги
праздник фотографии торт политика Новости России
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