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2 февраля • обновлено в 06:40
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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
Журналист Все статьи автора

В воздухе пахнет большой войной

1.1т

Владимир Путин говорил, что с израильтянкой Иссахар будет всё хорошо, потому что "она даже не пересекала российской границы". А прокурор заявлял, что пересекала, правда границу Таможенного союза. Но, в конце концов, кого интересуют эти мелочи — Иссахар нужно было освободить, потому что она была досадной помехой в российско-израильских отношениях.

В конце концов, она написала прошение о помиловании, хотя это и не требуется, и её отпустили. Правда, говорят, что она прошение написала, но в нём вину свою не признала. Думаю, что если бы она в прошении вообще ничего не написала, то её бы всё равно отпустили, потому что Путин за заложницу получил выкуп — целое Александровское подворье, спор о принадлежности которого идёт еще с начала прошлого века.

В деле Иссахар каждый получает свой кусочек еврейского счастья: Путин — целое подворье, что кусочком явно не назовёшь, а Нетаньяху — прекрасный пиар премьера-освободителя, ибо 30 января он прибудет в Москву с визитом и уедет вместе с Иссахар.

Каждый имеет свой кусочек Путина. Путин удобен и с ним всегда можно договориться с пользой для себя. Вот Нетаньяху свой кусочек славы получает, и тут, главное, не заметить, что Иссахар удерживали противозаконно и она была заложницей.

Каждый имеет кусочек Путина с пользой для себя. Меркель перестала замечать российскую агрессию на Украине, но имеет свой кусочек — газопровод "Северный поток 2".

Макрон неожиданно полюбил Путина. Но почему же неожиданно? Впереди выборы и нужно поразить мир какими-то международными инициативами. Вот и прекрасно, говорит Макрон, пусть будет Европа "от Атлантики до Тихого океана". Путин, конечно, не ангел, но и с дьяволами нужно вести диалог.

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ПАСЕ полностью восстанавливает в правах российскую делегацию. "Да, Россия всё нарушает и ничего не выполняет, тем более с ней нужно вести диалог" — так заявляют в ПАСЕ, скромно не упоминая, что Россия внесла свой взнос в 33 миллиона евро.

А Украина! Казалось бы, вот страна, каждый день страдающая от Российской агрессии. Но нет, Зеленский тоже отпиливает свой кусочек Путина: нужен мир, говорит он, нужно только перестать стрелять! Давайте разводить войска, давайте договариваться — я же обещал это народу! Итог — с начала года погибли уже тринадцать украинских солдат, а в местах разведения войск террористы занимают окопы, откуда ушли украинские части.

Похоже, мы наблюдаем печальную правду — европейские политики устали от Путина и, осознав, что он будет у власти еще то ли двадцать, то ли сто двадцать лет, а у них самих на носу всяческие выборы, складывают лапки в позе покорности.

Остаётся надежда на эксцентричного Трампа и вообще на Америку. Америка противопоставляет Путину не какого-то президента, а саму себя, свою экономику, свои интересы и могучую силу страны, с которой Путин ничего сделать не может.

Но всё равно, в воздухе пахнет большой войной.

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Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Биньямин Нетаньяху
Место
Россия
Теги
Новости России война
Источник
Источник: echo.msk.ru
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