В ВОЗ обеспокоились безопасностью и эффективностью российской вакцины от COVID-19

Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.

Об этом сообщило АР. На прошлой неделе Россия стала первой страной в мире, получившей лицензию на вакцину от коронавируса.

Но вакцина еще не прошла расширенные испытания, которые обычно требуются для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является серьезным нарушением научного протокола.

Российские официальные лица утверждали, что вакцина способна обеспечить устойчивый иммунитет к COVID-19, но не представили доказательств.

Кэтрин Смоллвуд, высокопоставленный сотрудник по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ, заявила, что агентство начало "прямые переговоры" с Россией относительно вакцины.

"Мы беспокоимся о безопасности и эффективности не только в отношении российской вакцины, но и в отношении всех вакцин, находящихся в стадии разработки", – сказал Смоллвуд.

В свою очередь директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сказал, что агентство приветствует все достижения в разработке вакцин, однако каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания. А российская вакцина пока протестирована только на нескольких десятках человек.

Ученые говорят, что продвинутые испытания экспериментальной вакцины на десятках тысяч человек – единственный способ определить, работает она или нет. Два других потенциальных кандидата на вакцину от COVID-19 уже начали такие исследования в США и других странах, и им потребуется около 30 000 добровольцев для вакцинации и последующего отслеживания.

Российские официальные лица заявили, что врачи могут начать вакцинацию экспериментальным препаратом в этом месяце, а массовые кампании могут стартовать в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве России заявили, что якобы начали производство вакцины от коронавируса (COVID-19). Предполагаемый препарат был разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.