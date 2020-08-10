В Волгограде рванула газовая заправка: жуткое видео

В понедельник, 10 августа, в Волгограде (Россия) произошел взрыв на газовой заправке.

Жуткое происшествие попало на видео, его опубликовали очевидцы в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пользователи пишут, что взрыв был такой силы, что в домах вокруг затряслись стекла. Местные СМИ сообщают, что, по предварительной информации, в ЧП пострадали четыре человека.

На место взрыва выехали оперативные службы. Причина взрыва пока неизвестна.

Взрыв на заправке в Волгограде LIFE SHOT в Telegram

Причина ЧП в Волгограде неизвестна "Подъём" в Telegram

Местные СМИ сообщают о четырех пострадавших "Подъём" в Telegram

В России рванула заправка "Подъём" в Telegram

Как писал OBOZREVATEL ранее, на автозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края России прогремел мощный взрыв.