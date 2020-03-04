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5 марта • обновлено в 01:14
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В воинской части под Мурманском произошел взрыв: 5 пострадавших

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В воинской части под Печенгой Мурманской области России 4 марта произошел взрыв.

При инциденте, предварительно, пострадали до пяти военнослужащих, передает портал "Severomorsk.Life". Минобороны никаких официальных комментариев пока не дает.

Агентство "СеверПост" подтвердило со ссылкой на свои источники, что в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.

Печенгская воинская часть №08275

Печенгская воинская часть №08275

voinskaya-chast.ru

Печенга – поселок близ российско-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота РФ.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Южной Корее при пожаре и взрыве на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан пострадал минимум 31 человек.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Мурманск
Теги
Новости России взрыв
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