В России автобус влетел в здание университета: двое погибших и 10 раненых. Фото и видео

В Великом Новгороде (РФ) 4 ноября пассажирский автобус врезался в здание госуниверситета.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС России. В результате ДТП погибло двое человек. Сперва было известно, что еще восемь пассажиров пострадали, из них один в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В пресс-службе СК РФ уточнили, что пострадавших больше – 10 человек.

Столкновение произошло на улице Большой Санкт-Петербургской. По предварительным данным, всего в транспорте находились 26 человек.

Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Отметим, судя по видео, передняя часть автобуса сильно пострадала. Это свидетельствует о том, что машина влетела в стену на высокой скорости.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Черниговской области задержали руководителя одной из местных прокуратур в рамках уголовного производства по факту ДТП, в котором погибли два человека.