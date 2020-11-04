В России автобус влетел в здание университета: двое погибших и 10 раненых. Фото и видео
В Великом Новгороде (РФ) 4 ноября пассажирский автобус врезался в здание госуниверситета.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС России. В результате ДТП погибло двое человек. Сперва было известно, что еще восемь пассажиров пострадали, из них один в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В пресс-службе СК РФ уточнили, что пострадавших больше – 10 человек.
Столкновение произошло на улице Большой Санкт-Петербургской. По предварительным данным, всего в транспорте находились 26 человек.
Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с проезжей части.
Отметим, судя по видео, передняя часть автобуса сильно пострадала. Это свидетельствует о том, что машина влетела в стену на высокой скорости.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Черниговской области задержали руководителя одной из местных прокуратур в рамках уголовного производства по факту ДТП, в котором погибли два человека.