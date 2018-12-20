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''В Украину едут!'' Российские военные устроили на дороге разборки

12.7тЧитать материал на украинском

Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре.

Видео выложил в своем Twitter пользователь Михаил Светлов. "В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге, и понеслось", — говорится в комментарии.

После этого военные посреди дороги устроили потасовку и начали толкаться.

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''В Украину едут!'' Российские военные устроили на дороге разборки

Пользователи подметили еще одну особенность. Все военные — без опознавательных знаков. "В Украину едут!" — предположили они.

Эта догадка вызвала волну гнева. "Ординский сброд!" — возмущаются в комментариях.

''В Украину едут!'' Российские военные устроили на дороге разборки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле Мариуполя Донецкой области замечено снайперское подразделение из представителей чеченской национальности.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Это мясо Кацапстана 🇷🇺🐐! Казлятина🇷🇺🐐. Потому без опознавательных знаков! https://youtu.be/uPEEq0J1kIE
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
"В Украину едут!" — предположили они. И тут понесся разрыв пуканов у патриотов, у кого то от возмущения, у кого то от страха ...
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Кто то ляпнул , что на Украины и понеслась. Клоуны.
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3
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Бурмистров Вадим на ВЕДРЕ не дёргайся, расплескиваешь! https://youtu.be/uPEEq0J1kIE
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