''В Украину едут!'' Российские военные устроили на дороге разборки

Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре.

Видео выложил в своем Twitter пользователь Михаил Светлов. "В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге, и понеслось", — говорится в комментарии.

После этого военные посреди дороги устроили потасовку и начали толкаться.

Пользователи подметили еще одну особенность. Все военные — без опознавательных знаков. "В Украину едут!" — предположили они.

Эта догадка вызвала волну гнева. "Ординский сброд!" — возмущаются в комментариях.

В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге и понеслось.



Обратите внимание - солдатня без опозновательных знаков! В Украину едут! pic.twitter.com/jDKvv63HPI — Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 19 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле Мариуполя Донецкой области замечено снайперское подразделение из представителей чеченской национальности.

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