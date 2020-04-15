В Украине пригрозили ракетным ударом по РФ: россияне огрызнулись

В Совете Федерации РФ считают, что ракетный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу наносит урон Украине, а не России.

Таким заявлением отличился член комитета Совета Федерации Сергей Цеков, передает Lenta.ru. Так, российский политик считает, что удар украинской ракетой "Ольха-М" по критическим объектам инфраструктуры РФ, абсолютно не навредит стране.

Украинская ракета "Ольха М" "Гордон"

При этом он советует Украине беречь ракеты для защиты своей территории.

А вот нелегитимный депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик поспешил посоветовать Украине налаживать конструктивный диалог, ан не говорить о войне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине развивается оружие, способное дать мощный отпор войскам России на Донбассе, и даже нанести удары по их объектах критической инфраструктуры.

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