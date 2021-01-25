В России после взрыва вспыхнул пожар на НПЗ: есть жертва. Видео

В столице Башкирии Уфе (РФ) 25 января произошли взрыв и пожар на газо- и нефтеперерабатывающем заводе "Уфаоргсинтез". В результате как минимум один человек погиб и один пострадал.

ЧП произошло около 19:20 по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Как передает РБК, в официальном сообщении МЧС взрыв не упоминается, однако говорится, что на предприятии загорелись две емкости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар на заводе Telegram / 360tv

Спасатели тушат огонь Telegram / 360tv

Пожару присвоили четвертый номер сложности, к месту ЧП отправили 127 сотрудников МЧС и 44 единицы техники. Также работает лаборатория для мониторинга концентрации вредных веществ в окружающем воздухе.

Представитель предприятия рассказал, что на производственной площадке загорелись емкости с нефтепродуктами. "На предприятии создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснению причин произошедшего", – заявил он.

Пожар на "Уфаоргсинтезе" Telegram / 360tv

Отметим, что "Уфаоргсинтез" выпускает около 30 наименований нефтехимической продукции, в их числе опасные для человека полиэтилен, полипропилен, ацетон, изопропилбензол, фенол.

Спасатели внутри здания Telegram / 360tv

Видео с места ЧП:

Как писал OBOZREVATEL, 22 января в Татарстане на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево произошел взрыв. Погибло два человека, еще один пострадал.