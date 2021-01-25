В России после взрыва вспыхнул пожар на НПЗ: есть жертва. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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В Уфе произошел взрыв на заводе

В столице Башкирии Уфе (РФ) 25 января произошли взрыв и пожар на газо- и нефтеперерабатывающем заводе "Уфаоргсинтез". В результате как минимум один человек погиб и один пострадал.

ЧП произошло около 19:20 по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Как передает РБК, в официальном сообщении МЧС взрыв не упоминается, однако говорится, что на предприятии загорелись две емкости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар на заводе
Спасатели тушат огонь

Пожару присвоили четвертый номер сложности, к месту ЧП отправили 127 сотрудников МЧС и 44 единицы техники. Также работает лаборатория для мониторинга концентрации вредных веществ в окружающем воздухе.

Представитель предприятия рассказал, что на производственной площадке загорелись емкости с нефтепродуктами. "На предприятии создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснению причин произошедшего", – заявил он.

Пожар на "Уфаоргсинтезе"

Отметим, что "Уфаоргсинтез" выпускает около 30 наименований нефтехимической продукции, в их числе опасные для человека полиэтилен, полипропилен, ацетон, изопропилбензол, фенол.

Спасатели внутри здания

Видео с места ЧП:

Как писал OBOZREVATEL, 22 января в Татарстане на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево произошел взрыв. Погибло два человека, еще один пострадал.

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